Vlahovic via, due nuovi attaccanti al suo posto: la festa della Juve è già finita

Vlahovic via, dibattito acceso tra i tifosi sulla prestazione dell’ex centravanti della Fiorentina contro il Como.

Due legni, un gol annullato e tante occasioni sfiorate. Dusan Vlahovic lunedì sera contro il Como nell’esordio in campionato ha fatto la solita partita di grande sacrificio, aiutando la squadra soprattutto in fase di non possesso, ma non è riuscito a gonfiare la rete lariana.

Thiago Motta lo ha comunque promosso. “Dusan è stato umile, prezioso il suo contributo in entrambe le fasi, con o senza palla”. Parole importanti quelle del tecnico italobrasiliano, che sembra voler puntare sul centravanti serbo, lo scorso anno tutt’altro che esente da critiche. Il problema è che da lui ci si aspetta di più in termini realizzativi, dal momento che la Juventus due anni e mezzo fa ha sborsato circa 80 milioni di euro per strapparlo alla Fiorentina, diventando uno degli acquisti più cari della storia bianconera. Normale, dunque, che errori come quello commesso sul 3-0, quando si è trovato a tu per tu davanti al portiere del Como Pepe Reina, non siano assolutamente accettabili. E non è un caso che i suoi detrattori, a fine match, siano spuntati fuori come funghi.

Vlahovic via, il centravanti serbo continua a dividere i tifosi

Sul noto social X in tanti ne hanno messo in risalto i demeriti più che i meriti e qualcuno l’ha definito addirittura l’anello debole di questa squadra.

C’è chi preferirebbe, ad esempio, un giocatore dui maggiore movimento come lo era in un certo senso Zirkzee nel Bologna di Motta, bravo in particolar modo a dialogare con i compagni. Non sono in pochi, come si evince dal tenore dei commenti, ad auspicare una sua cessione, convinti che con i soldi di un’eventuale cessione del nativo di Belgrado la Juve possa mettere le mani su almeno due centravanti di spessore e con caratteristiche diverse dalle sue.

Vlahovic e’il problema, parliamone, perché e’ tanto evidente. Fuori lui a parità economica possono entrare 2 attaccanti. 2 e’ sempre meglio di 1 sopratutto in una squadra di tanto movimento come la JUVE attuale. — Giuseppe Antognazzi (@GiuseppeAntogn2) August 20, 2024

Allegri in tre anni ha ridotto Chiesa ad un giocatore che nessuno vuole neanche a 15 milioni, Vlahovic siamo li … Ora mi vuoi dire che lui ha valorizzato Gatti e Yldiz che neanche lì faceva giocare, Cambiaso che lo ha dato via in prestito e li ha fatto il mostro … Ma dai — Orlando Capasso (@capasso_orlando) August 20, 2024

L’anno scorso era colpa di Allegri se Vlahovic non segnava, quest’anno è la iattura.Siete fantastici. — MAX 12 (@Jannik77328760) August 20, 2024

Commisso ha fregato la #Juve in passato facendosi strapagare calciatori tipo Bernardeschi Chiesa e Vlahovic per cui perché non riprovarci con Gonzalez? — Virgil (@virgil_oldman) August 20, 2024

Non sono mancati, tuttavia, neppure i commenti positivi: