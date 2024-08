8 milioni più bonus per il sì, Danilo via: destinazione inaspettata

Danilo potrebbe lasciare la Juventus per una cifra attorno agli 8 milioni di euro: la destinazione per il brasiliano è sorprendente

Thiago Motta non lo ha schierato dal primo minuto contro il Como, sorprendendo un po’ tutti. Adesso il tutto si potrebbe spiegare con motivazioni di mercato, visto che per la società non è incedibile.

Il mercato della Juventus è ancora un cantiere aperto, con colpi in entrata e altri in uscita da completare. Si parla moltissimo dell’arrivo di due pezzi da 90 come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, che dovrebbero alzare di molto la qualità a disposizione di Thiago Motta. Ovviamente, però, bisogna dare un’occhiata anche alle uscite, perché esborsi del genere non sono facili da mettere in atto. Proprio in queste ore, tra l’altro, è stato definito l’arrivo di Kalulu dal Milan, in prestito con diritto di riscatto. Una buona soluzione per la difesa bianconera, potendo operare sia da centrale che da terzino destro.

Ecco allora che proprio sulla corsia di destra si torna a parlare di una possibile cessione di Danilo. Il capitano e simbolo della vittoria in Coppa Italia nella scorsa stagione (finale da 8 in pagella) è sempre stato un punto fermo della squadra con Allegri, nonostante gli anni che avanzano. Il classe ’91 non è stato schierato titolare contro il Cagliari, con Motta che gli ha preferito Cambiaso, dirottando Cabal sulla corsia sinistra.

Danilo può lasciare la Juventus: alla porta c’è il Fenerbahce di Mourinho

A quanto sembra su Danilo ci sarebbe il forte interessamento del Fenerbahce di José Mourinho. Il portoghese non è partito benissimo con la sua avventura in Turchia ed è stato eliminato dal Lille nei preliminari di Champions League. Non il massimo viste le grandi ambizioni della proprietà e dell’ex tecnico della Roma, che ora cerca rinforzi per cambiare il volto della squadra.

Gente di esperienza e di caratura internazionale, proprio come piace allo Special One. Ovviamente Danilo rientra in questa categoria di calciatori e potrebbe anche accettare la corte di Mou. La Juve per liberarlo chiede almeno 8 milioni di euro, soldi fondamentali per andare a completare poi altri acquisti. Il suo ruolo sarebbe coperto da Kalulu, già acquistato, oltre ad un Cambiaso apparso già in grandissimo spolvero. Ora sta a Giuntoli trovare la quadratura del cerchio. Il tempo stringe ma in questa settimana si può arrivare alla fumata bianca.