Adani-Juventus, ci risiamo: lo ha detto davvero

Lele Adani si sbilancia nuovamente sulla Juve: ci risiamo, l’opinionista l’ha detto davvero. Ecco il suo pronostico sui bianconeri di Thiago Motta

Tempo di inizio stagione, tempo di pronostici e griglie di partenze. Ci provano tutti dai tifosi agli addetti ai lavori, per la solita classifica di Ferragosto sotto l’ombrellone poi puntualmente smentita a maggio. Tra gli opinionisti ed ex giocatori che non si sottraggono mai alla lotteria dei pronostici c’è sicuramente Lele Adani.

L’ex giocatore si è sempre sbilanciato dicendo la sua con opinioni e griglie varie. Non si sottrae a parlare di Juve, nominando la nuova squadra di Thiago Motta. Come ben noto i bianconeri sono all’inizio di un nuovo ciclo, tutto da scoprire con l’ex tecnico del Bologna. Non si sa ancora a cosa porterà, la speranza è che conduca più lontano possibile.

“La Juve di Motta”: Adani rivela il suo pronostico per la stagione bianconera

Intanto Lele Adani non ha dubbi su quello che sarà il futuro della Juve in questa stagione. L’ha detto senza peli sulla lingua e senza timori di fare poi una brutta figura. L’attuale addetto ai lavori è stato interpellato da Il Fatto Quotidiano e il suo giudizio non lascia adito a dubbi.

Secondo Adani la favorita allo scudetto è ancora una volta l’Inter, troppo superiore rispetto alle altre. Se i nerazzurri sapranno giocare come l’anno scorso non ce ne sarà per nessuno. Inter favorita dunque ma anche la Juve, sarà protagonista.

Alla domanda su chi sarà la sorpresa della stagione, Adani risponde senza dubbi: “La rivelazione della serie A sarà la Juve di Motta“. Grande fiducia, dunque, nell’operato dell’ex Bologna. Ciò che fa discutere però è fin dove si possa parlare di sorpresa quando di mezzo c’è la Juve, tra l’altro senza che sia data come vincitrice dello scudetto. Un pronostico che ha fatto un po’ storcere il naso per questo ai fan bianconeri.

Adani ha poi concluso parlando delle possibilità da parte di una squadra italiana di vincere una coppa europea: non molte secondo l’ex centrocampista. Non resta che vedere se i suoi pronostici saranno confermati. A partire da quello sulla Juve che secondo molti farà bene con Motta in panchina. Il campo sarà l’unico giudice, in attesa di completare la rosa con i giocatori richiesti sul mercato dall’italo-brasiliano. Da Koopemeiners al difensore, ne mancano ancora tre o quattro.