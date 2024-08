Addio alla Juve e firma lampo con i rossoneri, altro colpo di scena

Dopo l’addio alla Juventus della scorsa stagione, arriva la grande opportunità: l’ex difensore sogna di vestire i colori rossoneri

In casa Juventus tanti sono stati gli addii e i colpi in entrata. Nelle ultime ore, mentre la squadra ne ha approfittato per un momento di pausa dopo la schiacciante vittoria di lunedì alla prima di campionato contro il Como, sono state ultimate le visite mediche di Pierre Kalulu, altra freccia nell’arco difensivo di Thiago Motta.

Ne manca però un altro di tassello, questa volta a centrocampo: quel ‘solito’ Teun Koopmeiners il cui arriva sta diventando una vera e propria telenovela di calciomercato; al contempo, si ragiona anche sul tema cessioni, fondamentale per sfoltire quella lista di nomi non necessari all’italo-brasiliano (lista in cui campeggia Federico Chiesa, grande separato in casa alla Continassa).

Di quella lista ne faceva parte anche Alex Sandro, juventino per tanti anni e ora svincolato di livello alla ricerca di una nuova sistemazione. Per lui si fa avanti la pista rossonera.

L’ex Juventus Alex Sandro torna in Brasile: Flamengo sulle sue tracce

Uno come Alex Sandro ha contribuito a tante fasi dell’ultima era bianconera. Lo scorso giugno, dopo ben nove stagioni in Italia, ha deciso di lasciare Torino e quella maglia che tante soddisfazioni gli aveva dato. E ora si allena con i portoghesi del Portimonense per rimanere in forma in attesa di una chiamata da parte di qualche club.

Una chiamata che potrebbe arrivare dalla propria terra natia, il Brasile. Stando a quanto raccolto da Tuttojuve.com, per il brasiliano l’opzione Flamengo sta diventando sempre più praticabile, più che altro perché ad accoglierlo sarà l’ex commissario tecnico del Brasile Tite che di Alex Sandro ha una grande considerazione in termini sia tattici che umani.

Finora non si è giunti a una soluzione, soprattutto per via delle richieste economiche del difensore, che in Italia nella sua ultima annata ha guadagnato ben 6 milioni di euro. Una cifra non replicabile in terra brasiliana: egli ne è consapevole ma il Flamengo comunque tenterà un approccio esplorativo prima di affondare definitivamente.

Alex Sandro, negli ultimi mesi di calciomercato, ha ricevuto proposte da squadre come San Paolo, e finora non ha ancora svelato le sue carte. Comunque, al netto degli eventuali problemi di natura economica, il club rossonero tenterà in tutti i modi di convincerlo tramite una offerta adeguata.