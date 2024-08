Addio Juventus, accordo fatto: ecco la formula

Addio Juventus, accordo trovato: ecco la formula dell’affare. Per lui si prospetta un nuovo ruolo in mezzo al campo

Il suo spazio alla Juventus era finito, soprattutto dopo che il club aveva deciso di reintegrare McKennie (che si è convinto del rinnovo). Ecco quindi che la destinazione è stata scelta, quella finale, anche perché erano stati diversi i contatti con altri club della Serie A.

Ma alla fine Fabio Miretti andrà al Genoa, così come confermato da TuttoSport in edicola questa mattina. Ci avevano provato anche Como e Parma, ad esempio, ma Gilardino ha alzato il pressing in maniera importante convincendo il giocatore ad accettare l’offerta ligure. Anche perché potrebbe anche essere stato stimolato dal ruolo che il tecnico ha in mente per lui: uno dei trequartisti al fianco di Messias dietro l’unica punta rossoblù. Un ruolo ideale per un giocatore con le caratteristiche di Miretti.

Addio Juventus, la formula per Miretti

Affare che è ormai pronto ad essere ufficializzato: Miretti saluta i bianconeri con la formula del prestito con diritto di riscatto. E alla fine della stagione, insomma, potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Genoa. Troppo presto ovviamente adesso per fare questi discorsi, ma senza dubbio potrebbe anche essere una soluzione se tutte le cose andranno per il verso giusto.

E, come detto, la soluzione tattica potrebbe essere stata decisiva. Per Miretti si prospetta un ruolo più offensivo, con qualche pensiero in meno in fase di non possesso palla e quindi con la possibilità di attaccare la porta avversaria con decisione. Sarà quel che sarà, non ci sono più dubbi ormai sull’operazione che dovrebbe anche andare in porto nello spazio di pochissimo tempo.