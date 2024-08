Ci siamo, addio alla Juve: firma con l’Arsenal

Non arrivano belle notizie, il big sta per salutare definitivamente la Juventus: ecco la firma con l’Arsenal

Vincere aiuta a vincere e così il cammino della Juventus, dopo il rotondo successo sul Como, parla di un’insidiosa sfida in casa dell’Hellas Verona che all’esordio nella prima giornata ha distrutto il Napoli di Antonio Conte. I pensieri del dt Cristiano Giuntoli sono però concentrati altrove.

Uno dei settori sul quale la dirigenza si è focalizzata maggiormente durante il calciomercato estivo è certamente il centrocampo. L’approdo di Douglas Luiz, che nella prima gara di campionato contro il Como ha mostrato tutto il suo strapotere fisico in mezzo al campo, è stato solo l’antipasto. Le firme di Khèphren Thuram e quella – ormai scontata, quasi inevitabile – di Teun Koopmeiners, disegnano una mediana semplicemente eccezionale.

Quello che l’anno scorso è stato – al netto di Rabiot – probabilmente il reparto maggiormente in sofferenza, anche a causa della squalifica di Fagioli. La musica è cambiata anche se nelle ultime ore sta facendosi largo una notizia decisamente negativa per il popolo bianconero. Un big si allontana definitvamente dalla Juventus per volare subito in Premier League: affare fatto con l’Arsenal.

Altro che Juve: ha scelto l’Arsenal

Nel corso dei mesi, sin dal suo approdo in via ufficiale sulla panchina della Juventus, Thiago Motta ha partecipato in maniera attiva alle scelte che avrebbero costruito la nuova squadra bianconera. A centrocampo l’ex allenatore del Bologna aveva cerchiato in rosso un nome che sembra ormai definitivamente sfumato.

Secondo quanto viene riportato da ‘Marca’ Mikel Merino sarebbe vicinissimo alla firma con l’Arsenal. Una trattativa che dura da diverse settimane ma sembra che adesso i ‘Gunners’ stiano per chiudere il cerchio, regalando ad Arteta il forte centrocampista campione d’Europa con la Spagna. Un profilo che piaceva e piace tutt’ora a Thiago Motta ma è evidente che la dirigenza bianconera abbia preso altre strade e Merino, inevitabilmente, si sia accasato altrove. Il suo trasferimento a Londra è questione di giorni, forse di ore. Il centrocampista non si sta allenando in gruppo coi compagni alla Real Sociedad, ufficialmente per un problema alla schiena.

Pare però, secondo il sopracitato portale iberico, che ieri il presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay sia stato avvistato mentre prendeva un volo, direzione Londra. Si pensa dunque che si tratti del viaggio decisivo per chiudere la trattativa Merino che a questo punto è solo in attesa dell’annuncio ufficiale per considerarsi un nuovo calciatore dell’Arsenal. Nell’ultimo match di campionato Merino è rimasto fuori dai convocati, proprio per preservarlo in vista del suo trasferimento all’Arsenal. Arteta può quindi già esultare, è quasi tutto fatto: Merino è pronto a trasferirsi a Londra.