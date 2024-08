Juve choc, l’ultimo arrivato chiede la cessione: è assurdo

Il calciomercato è vicino alla chiusura di questa sessione estiva ma non smettono di spuntare delle sorprese dell’ultimo minuto

In casa Juventus c’è soddisfazione per l’ottimo avvio di campionato che ha visto i bianconeri vincere con un netto 3-0 in casa contro il neopromosso Como nel primo turno della nuova Serie A. La formazione allenata da Thiago Motta ha fatto un bel debutto in campionato alla prima gara ufficiale in cui l’italo-brasiliano ex Bologna sedeva sulla panchina bianconera. Ora però c’è da pensare ancora al mercato che è un tema tutt’altro che concluso per la Vecchia Signora.

Il direttore bianconero Cristiano Giuntoli e tutto lo staff dirigenziale della Juventus sono a lavoro per completare il mercato della squadra entro la fine di questa sessione estiva che si chiuderà nella serata del prossimo 30 agosto. Dopo la firma ufficiale di Pierre Kalulu, il club torinese vuole portare all’ombra della Mole ancora due innesti di ottimo livello come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Poi c’è il tema delle cessioni che resta sempre molto caldo.

L’ex juventino è appena arrivato nella nuova squadra ma chiede già la cessione: stupore negli ultimi giorni di mercato

Uno dei colpi in entrata migliore messo a segno dalla Juventus nel corso di questa estate è quello relativo a Douglas Luiz che è stato prelevato dall’Aston Villa in cambio di Enzo Barrenechea e di Samuel Iling Junior più un conguaglio. La formazione inglesa aveva bisogno di far cassa e ha così accettato questi due giovani profili bianconeri che magari in futuro potrebbero diventare anche dei giocatori importanti.

Al momento però non è iniziata tra rose e fiori l’avventura dei due ex juventini che non sono stati convocati per la prima partita contro il West Ham dal tecnico Unai Emery. L’esterno offensivo inglese non avrebbe gradito questa decisione e su di lui infatti si sono aperti ulteriori discorsi legati al mercato.

Iling Junior aveva accettato il trasferimento all’Aston Villa soprattutto perché voleva godere di maggior spazio di quanto non ricevuto alla Juve. A quanto pare però anche nel club inglese non è una prima scelta e ciò non lo avrebbe reso affatto felice. Secondo quanto riportato da The Athletic, il classe 2003 inglese sarebbe pronto a chiedere la cessione all’Aston Villa per partire almeno in prestito verso un’altra squadra dove spera di trovare maggior spazio.