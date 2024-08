La Juventus fa dietrofront: ora cambia tutto

Cambia tutto in casa Juventus dopo l’ultima decisione da parte del club. Adesso la società fa dietrofront, ecco cosa sta succedendo a Torino

La Juventus ha cominciato la nuova stagione con diversi punti interrogativi nella propria rosa. Sono ancora tante le situazioni da chiarire tra giocatori in entrata e in uscita. Thiago Motta è stato chiaro sugli obiettivi che la società dovrà cercare di prendergli. Sono attesi circa quattro colpi dal difensore a Nico Gonzalez, passando per Koopmeiners e un altro fantasista offensivo.

In uscita invece sono diverse le grane da valutare con tanti esuberi da piazzare. Primo tra tutti, la problematica più grande riguarda Federico Chiesa. Il figlio d’arte in attesa di trovare una sistemazione è finito fuori rosa ma è chiaro che entro il 30 agosto qualcosa andrà fatto altrimenti il club lo perderà a zero a giugno e il giocatore resterà un anno senza calcio. Oltre all’ex Fiorentina sono considerati in uscita anche Kostic, De Sciglio, Milik e McKennie.

Juve, cambia tutto per gli esuberi: clamorosa decisione!

Volendo analizzare le singole situazioni sono tra loro diverse. Di Chiesa abbiamo detto, Milik e Kostic sono più dentro al progetto ma la società se riceverà un’offerta ritenuta giusta non ci penserà su due volte a liberarsi dei due giocatori. De Sciglio anche è ai margini della rosa mentre per McKennie la situazione è cambiata negli ultimi giorni.

Lo statunitense era tra gli esuberi proprio come Chiesa ma dopo un confronto con società e allenatore è stato reintegrato ed è anche in odore di rinnovo. Resta da capire, dunque, se il suo futuro sarà davvero ancora a Torino. Si tratterebbe di una notizia tutto sommato buona per Thiago Motta che potrebbe avvalersi della duttilità del classe ’98 fin troppo sottovalutato nel corso dei suoi anni in bianconero. Per tutti loro però potrebbe cambiare tutto, dopo una clamorosa novità.

Il giornalista Mirko Niccolino, infatti, ha mostrato su “X” come su Juve Store compaiono nuovamente tutti i numeri di maglia dei giocatori considerati in uscita. E quindi la 2 di De Sciglio, il 7 di Chiesa, il 14 di Milik, il 16 di McKennie e l’11 di Kostic. Una semplice motivazione di marketing o dietro c’è molto di più? In effetti in attesa di cederli si tratta di giocatori a tutti gli effetti ancora della Juve, quindi perché non mettere ancora in vendita le loro maglie?

Allo stesso tempo però vengono alla mente le parole di Thiago Motta dell’ultimo periodo sul suo desiderio di veder ceduti gli esuberi sulle quali Giuntoli ha sempre glissato e non si è esposto pubblicamente. Possibile che la società stia davvero pensando di tenere i giocatori considerati in uscita nonostante l’allenatore la pensi diversamente?