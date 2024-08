L’assalto last minute che fa tremare Giuntoli: pronti 35 milioni di euro

L’assalto last minute che fa tremare Giuntoli, l’obiettivo bianconero è entrato nel mirino del ricco club inglese.

I tifosi bianconeri che lunedì scorso hanno assistito all’esordio della squadra di Thiago Motta contro il Como hanno abbandonato lo Stadium con il sorriso. Ma soprattutto con la sensazione, molto bella, che il successo con i lariani, abbattuti 3-0, fosse il primo vagito di uno nuovo ciclo vincente dopo quattro anni di forti tribolazioni e grandi delusioni.

Dove può arrivare questa Juventus è troppo presto per dirlo, visto che il mercato non si è ancora concluso: nei prossimi dieci giorni, infatti, la Signora potrebbe cambiare ulteriormente volto. Ciò che rasserena gli aficionados di Madama, tuttavia, sono le idee di gioco dell’allenatore: lunedì la Juve ha offerto un “antipasto” di ciò che sarà, come invece non aveva fatto nei vari test precampionato. Motta oltretutto ha avuto il merito ed il coraggio di lanciare un giovane cresciuto nella Next Gen come Mbangula, che l’ha subito ripagato, segnando il gol dell’1-0. Probabile che nel corso della stagione l’allenatore italobrasiliano darà fiducia ad altri talenti, pescando da un settore giovanile che dimostra di essere un serbatoio inesauribile.

L’assalto last minute che fa tremare Giuntoli, il Chelsea vuole Sancho

Motta, mentre si gode i suoi “gioielli”, spera di ricevere buone notizie dal direttore tecnico Cristiano Giuntoli, in questo momento impegnato su più tavoli.

L’ex direttore sportivo del Napoli non ha perso le speranza per Jadon Sancho, uno dei tanti obiettivi di mercato dei bianconeri, ma le news che arrivano nelle ultime ore dall’Inghilterra non sono propriamente confortanti. L’esterno di proprietà del Manchester United, come riporta TeamTalk, è entrato improvvisamente nel mirino del Chelsea, che potrebbe portarlo a Londra negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. I Blues, se dovessero riuscire a piazzare tutti gli esuberi, accontenterebbero i Red Devils, che per liberare il loro giocatore chiedono almeno 35 milioni di euro.