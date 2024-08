Nico Gonzalez alla Juve: Giuntoli chiude i giochi e piazza il jolly

Calciomercato Juventus, ore caldissime per l’esterno della Fiorentina che i bianconeri vogliono presto a Torino. Giuntoli si gioca il jolly

Adesso all’assalto di Nico Gonzalez. La Juve vuole chiudere la questione con il giocatore della Fiorentina e che nemmeno per la gara di questa sera è stato convocato da Palladino. I toscani sono impegnati nei preliminari di Conference League e il tecnico ieri in conferenza stampa ha parlato di situazioni di mercato aperte che non permettono al giocatore di essere tranquillo e pronto.

Assalto Giuntoli in poche parole, anche se non sarà facile con Commisso che ha chiesto 40 milioni di euro per l’argentino e non intende in nessun modo abbassare le proprie pretese. Il direttore dell’area sportiva bianconera, comunque, sta cercando di limare la situazione, magari arrivando a 35milioni di euro complessivi con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Difficile, senza dubbio, ma occhio perché la Fiorentina si potrebbe ammorbidire in qualche modo.

Nico Gonzalez alla Juve: il doppio jolly di Giuntoli

E quale sarebbe? Ci sono altre due operazioni parallele in ballo, che non centrano nulla con Nico Gonzalez ma che, come detto, un po’ di richieste in meno li potrebbe far fare alla società toscana. Sia Arthur che Kostic sono destinati all’addio bianconero: la formula in questo caso è del prestito secco e sono giorni davvero caldissimi su questo asse. La fumata bianca potrebbe arrivare da un momento all’altro.

I contatti continui potrebbero sbloccare l’affare anche perché Nico Gonzalez a quanto pare – secondo TuttoSport – ha aperto verso una sola destinazione che è quella bianconera. Altre possibilità, nonostante di mezzo ci sia ancora l’Atalanta, non pare ce ne possano essere. E questo è sicuramente un fattore fondamentale, uno di quelli che potrebbe fare in tutto e per tutto la differenza.