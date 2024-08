Ribaltone e firma con la Juventus: ha già detto sì al rinnovo

Firma con la Juventus, dopo un’estate passata in bilico e dopo essere stato messo ai margini ha detto sì: pronto il rinnovo

Un lieto fine dopo un’estate passata ai margini. Perché ad un certo punto sembrava dovesse essere ceduto e a dire il vero la Juventus ci ha realmente provato a mandarlo via. Ma il giocatore si è impuntato, facendo quasi saltare un affare importante.

Poi, al rientro, è stato messo ai margini, pensando infatti che potesse ancora andare via. Poi, con il passare dei giorni e così come era successo già in alcune occasioni in precedenza, anche Thiago Motta ha capito che avrebbe potuto essere funzionale alla sua squadra. E adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport questa mattina in edicola, è tutto pronto per il rinnovo contrattuale. Sembra la situazione di Chiesa, invece parliamo di McKennie.

Ribaltone e firma, McKennie rinnova

Nuovo matrimonio tra il centrocampista americano e la Juventus che si celebrerà nei prossimi giorni. Il texano, svela il quotidiano torinese in edicola, allungherà il proprio contratto fino al 30 giugno del 2026 con opzione per un’altra stagione e soprattutto, perché era questo il nocciolo del discorso, continuerà a guadagnare 2,5milioni di euro senza chiedere nessun aumento.

Anche lui quindi è andato incontro a quelle che sono state le esigente e le richieste del club, anche lui ha capito che era arrivato il momento di rimanere agganciato ai colori bianconeri. E magari nel prossimo impegno contro il Verona ci potrebbe anche essere il debutto stagione. Vedremo quello che succederà in campo nelle prossime ore, fuori invece sembra essere tutto ormai sistemato. Dopo le polemiche, il quasi addio e il reintegro, il passo naturale era la firma. E ormai è pronta.