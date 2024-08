Scambio e 50 milioni di euro: la Juve lo ha già salutato

Calciomercato Juventus, 50 milioni di euro e addio al sogno bianconero. Giuntoli lo ha già salutato in questo modo

La Juve lo ha definitivamente mollato. Adesso non ci sono dubbi. Certo, per un po’ di tempo il suo nome è stato accostato e anche in maniera abbastanza forte ai bianconeri. Che però non hanno affondato il colpo, decidendo di prendere Kalulu dal Milan che da ieri è ufficiali.

Ma il profilo di Kiwior, che in Italia ha giocato e che adesso è all’Arsenal, è stato davvero attenzionato da Giuntoli. Che a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà, se lo potrebbe ritrovare di fronte in campionato nelle prossime giornate. Ma andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Kiwior all’Atalanta, ecco l’incastro

Il giornalista che segue da una vita il calciomercato spiega questo: “Sirene inglesi per Lookman: l’Arsenal ci sta pensando (50 milioni più Kiwior) e il Liverpool è sullo sfondo. L’Atalanta valuta Lookamn 65-70 milioni di euro e pensa di proporgli un ricco rinnovo da 3,5milioni a stagione con clausola da inserire. Situazione da seguire”.

Ovvio che la situazione non riguardi solo il difensore – che come detto alla Juve non interessa più – ma anche quella che porta a Nico Gonzalez della Fiorentina. L’argentino che non si sta allenando con il resto dei compagni vuole solamente il bianconero, ma Commisso a quanto sembra preferirebbe cederlo alla Dea. E se Gasperini dovesse perdere il mattatore della finale di Europa League allora i nerazzurri bergamaschi avrebbero quei 40 milioni che servono per affondare il colpo. Per il momento, anche secondo le informazioni che sono arrivate oggi, la Juve si è spinta fino a 35 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratta e anche con una certa insistenza. Anche perché il rischio di perderlo è davvero dietro l’angolo.