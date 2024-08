“Stipendio astronomico”: l’Inter lusinga Chiesa e inchioda la Juve

“Stipendio astronomico”. Il mercato della Juventus attende ancora numerosi responsi. Uno dei più urgenti riguarda Federico Chiesa.

C’è da superare ancora un altro scoglio, chiamato Verona, prima che il calciomercato chiuda i battenti. Un altro turno di campionato con le trattative ancora aperte. Poi quel che è fatto è fatto e, probabilmente allora, e solo allora, inizierà il ‘vero’ campionato.

Verona è sullo sfondo mentre in prima pagina vi sono numerose, forse addirittura troppe, trattative ancora aperte sul tavolo di Cristiano Giuntoli. Sotto questo aspetto la voce ‘urgenza’ non aiuta a compiere la selezione sperata poiché sono tutte estremamente urgenti. Come definire altrimenti la ‘secolare’ trattativa con l’Atalanta per Teun Koopmeiners e quella che sta prendendo la stessa china con la Fiorentina per Nico Gonzalez? E poi ancora Francisco Conceicao o Jadon Sancho, prospetti possibili in entrata nel caso di partenza di Federico Chiesa. L’esterno di Genova ha infatti le porte sbarrate alla Continassa. La Juventus ha deciso di mandarlo via e gli ha pertanto consigliato di trovarsi una nuova sistemazione. Al momento il Barcellona appare la società più convinta, ed anche la più vicina, all’acquisto dell’attaccante.

Altrove, però, non la pensano alla stessa maniera.

Stipendio astronomico, Marotta porta Chiesa all’Inter

Quella presa su Federico Chiesa è una decisione che non ammette ripensamenti. Una decisione sulla quale, però, aleggia un angosciante spettro.

La Juventus intende cedere Chiesa in questa sessione di mercato per non vederselo portare via a parametro zero già fra sei mesi quando l’esterno azzurro potrà accordarsi con chiunque essendo ‘praticamente’ svincolato dai bianconeri. Vederlo poi approdare all’Inter scatenerebbe un tale putiferio che il solo pensiero fa rabbrividire dalle parti della Continassa. Eppure c’è chi, come il quotidiano spagnolo Sport, alimenta una tale ‘terribile’ ipotesi. Per la Juventus. Sulle sue pagine è infatti possibile leggere come: “L’Inter sia disposta a riconoscere a Federico Chiesa uno stipendio astronomico poiché lo vede come un grande colpo di mercato“. Da Milano sperano che naufraghi la trattativa tra il Barcellona e la Juventus per poter poi affondare il colpo subito o magari tra un anno quando Federico Chiesa potrà essere acquisito a paramento zero.

Cristiano Giuntoli spera, ovviamente, l’esatto opposto.