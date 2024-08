Tegola in casa bianconera, lesione e 1 mese di stop per un attaccante

Arriva una brutta tegola in casa bianconera con l’attaccante che si è dovuto fermare per un brutto infortunio. Si parla di uno stop di circa un mese

Questo inizio di stagione non è stato clemente con diversi interpreti della Serie A, vedi Alvaro Morata. Ora anche i bianconeri dovranno fare a meno della loro punta di diamante.

La Serie A è appena cominciata la scorsa settimana e già ci sono delle problematiche per diverse squadre sotto il tema infortuni. Il Milan ha dovuto immediatamente fare a meno di Alvaro Morata, bloccato da una lesione muscolare che lo terrà fermo per almeno 20 giorni. Anche la Juventus non è partita con il piede giusto sotto questo punto di vista, dato che fino alla sosta per le nazionali dovrà rinunciare sia a Khephren Thuram che a Timothy Weah, due dei protagonisti della vittoria sul Como.

C’è però qualcuno a cui è andata ancora peggio, come nel caso dell’Udinese, che ha perso Alexis Sanchez senza nemmeno vederlo in campo. Durante gli allenamenti in avvicinamento alla sfida con il Bologna (buon pareggio in trasferta per 1-1) l’attaccante cileno aveva accusato un fastidio muscolare. Le news che sono arrivate dall’infermeria non sono positive, anzi. Adesso si parla di uno stop prolungato di almeno un mese.

Alexis Sanchez si ferma per infortunio: dovrà stare fermo circa un mese

Il tecnico bianconero Runjaic dovrà rinunciare a lungo ad Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla non è stato fortunato nel suo romantico ritorno ad Udine e prima ancora di diventare protagonista deve ricominciare da capo.

Secondo quanto comunicato dall’Udinese in una nota ufficiale: “Sanchez ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità della lesione e i tempi di recupero”.

Per l’ex giocatore dell’Inter si parla di uno stop di circa un mese che lo costringerà con certezza a saltare le prossime due sfide contro Lazio (2° giornata) e Como (3° giornata). La speranza per Runjaic è di averlo a disposizione per la trasferta di Parma di metà settembre, o al massimo per la sfida contro la Roma del 22 settembre. Di certo non il modo giusto per affrontare questo avvio di stagione, con i Pozzo che avevano puntato molto su questo rientro a casa del cileno esploso in Friuli quasi 15 anni fa. Un colpo di mercato che per ora non porterà i bene sperati.