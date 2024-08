Vuole solo la Premier: addio Juventus, ingaggio monstre

L’obiettivo della Juventus si allontana sempre di più, vuole solo la Premier League: per il calciatore un ingaggio a dir poco monstre

Pochissime ore all’esordio in campionato della nuova Juventus di Thiago Motta che, all’Allianz Stadium, ospiterà il neopromosso Como di Cesc Fabregas. Pochi dubbi di formazione per l’italo-brasiliano che vuole iniziare con il piede giusto questa stagione a dir poco impegnativa. Ovviamente in attesa di ricevere qualche altro regalo dalla dirigenza da questo calciomercato estivo che si avvicina sempre di più alla chiusura.

Nel frattempo, però, non arrivano affatto buone notizie dal punto di vista delle entrate. Uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri ha sciolto qualsiasi dubbio sul suo futuro. Vuole la Premier League. Anzi, a dire il vero, ci tiene a rimanere nel Regno Unito visto che non si è mai mosso da lì. Una offerta, quella del club piemontese, che non ha neppure preso in considerazione per tantissimi motivi. In primis quello economico.

Juventus, Sterling si allontana: vuole rimanere in Premier

Negli ultimi giorni si era parlato di un concreto interesse della Juventus per Raheem Sterling. L’esterno d’attacco inglese rientra nella lista dei calciatori, considerati dei veri e propri esuberi, pronti a fare le valigie e andare a giocare altrove. La ‘Vecchia Signora’ ha mosso dei primi e timidi passi verso di lui, ma lo stesso calciatore ha voluto bloccare ogni tipo di trattativa.

Almeno questo è quello che fa sapere il sito sportivo britannico “FootballInsider247.com“. Il giocatore, nonostante non rientri nei piani del tecnico Enzo Maresca, vuole fare di tutto per fargli cambiare idea. Soprattutto in allenamento dove si sta mettendo in mostra. L’intenzione del calciatore, quindi, è quella di rimanere sì in Premier League, ma solamente per continuare a vestire la maglia dei ‘Blues’.

Soprattutto dopo aver saputo dell’arrivo di Pedro Neto (ex Lazio) che gli ha letteralmente rubato il posto da titolare. Senza dimenticare, inoltre, un’altra questione molto importante e da non sottovalutare: l’ingaggio del calciatore. Il classe ’94 percepisce ben 20 milioni di euro all’anno.

Una cifra assolutamente fuori portata per la Juventus e per qualsiasi club italiano che voglia puntare, comunque, su un atleta che nel corso della sua carriera si è tolto un bel po’ di soddisfazioni a livello personale. Fumata più che nera per la Juventus che virerà su altri obiettivi di mercato. Anche se bisogna fare molto presto visto che il 30 agosto è dietro l’angolo.