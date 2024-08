Adzic e soldi in cambio di uno dei più forti al mondo, Giuntoli fa grande la Juve!

Un’operazione clamorosa che può portare la stella alla Juventus: Adzic e soldi, lo scambio disegnato da Giuntoli è pazzesco

Vincere aiuta a vincere e così dopo il rotondo successo all’esordio in Serie A Como Thiago Motta vuole tenere alta la concentrazione dei suoi, in vista dei prossimi impegni. Il focus in casa Juventus rimane, però, tutto sul calciomercato: ed in particolar modo sull’ultima idea che Giuntoli sta coltivando.

Vendere per poi comprare. È questo l’inevitabile modus operandi che Cristiano Giuntoli dovrà adottare da qui ai prossimi (ed ultimi) giorni di mercato. Agosto potrebbe chiudersi col botto per i bianconeri, visto che il dt è pronto a sacrificare un giovanissimo talento pur di arrivare al top player. Vasilije Adzic, arrivato il mese scorso per 2 milioni di euro, potrebbe fare già le valigie. Il talento montenegrino, classe 2006 e destinato ad essere protagonista con la Juventus Next Gen, rischia di essere la chiave per arrivare ad un grandissimo colpo per la squadra di Thiago Motta.

È questa l’indicazione che sembrerebbe arrivare da Torino, con la Juventus pronta ad andare all’assalto di un vecchio obiettivo bianconero. A certe condizioni, i tifosi non potranno che essere soddisfatti. Si prospetta uno scambio stellare che potrebbe portare nella Torino bianconera un calciatore tra i più forti al mondo: ecco cosa ha in mente Cristiano Giuntoli.

Finalmente alla Juve: super scambio in Premier League

Cristiano Giuntoli dovrà fare di necessità virtù per potenziare ulteriormente la rosa di Thiago Motta. Dopo i diversi colpi che soprattutto tra difesa e centrocampo hanno caratterizzato l’estate bianconera, adesso il dt della Juventus ha in mente di ritornare alla carica per un top player che fu già vicino lo scorso gennaio.

Il 18enne Adzic ed un conguaglio cash per avvicinarsi, finalmente, a Jadon Sancho. Otto mesi fa la dirigenza bianconera le aveva provate tutte per tentare di convincere il forte laterale inglese, in rotta di collisione con ten Hag al Manchester United. Alla fine però Sancho aveva scelto il ritorno al Borussia Dortmund in prestito: sei mesi nei quali l’attaccante è ritornato a splendere. Adesso, però, l’inglese è tornato all’Old Trafford dove sembrerebbe aver chiarito la sua posizione con il manager olandese. Nonostante ciò, l’ipotesi addio è tutt’altro che sfumata. Anzi.

Giuntoli resta alla finestra, vigile, pronto ad approfittare di eventuali aperture da parte dei ‘Red Devils’ per la cessione di Sancho. E così Adzic, giovane calciatore che a Manchester è assai gradito, potrebbe rappresentare la pedina giusta per permettere a Thiago Motta di ritrovarsi l’esterno classe 2000 che nei piani del neo allenatore bianconero prenderebbe ufficialmente il posto di Federico Chiesa.