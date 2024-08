“Andrà alla Ferrari”, colpo sensazionale a Maranello: Verstappen avvisato

La Ferrari sta piazzando un super colpo che potrà rendere le cose molto più complesse per Max Verstappen: i tifosi non vedono l’ora

Fred Vasseur sa di dover compiere uno sforzo importante per tornare al livello delle scuderie più forti e per questo non potrà evitare di ingaggiare altre personalità importanti.

La Ferrari è indietro. La rincorsa della Rossa alle posizioni di vertice si è complicata in questo campionato visto che la McLaren e la Mercedes hanno recuperato molto in termini prestazionali. Ora non c’è solo la Red Bull di Verstappen da tenere d’occhio, ma bisogna fare attenzione anche alle coppie terribili Piastri-Norris e Hamilton-Russell. I problemi iniziati con gli sviluppi portati a Imola, non hanno più consentito a Leclerc e Sainz di giocarsi la vittoria. Qualcuno a Maranello vocifera di soluzioni in arrivo per il Gran Premio di Monza, che si disputerà il 1° settembre, dopo l’appuntamento in Olanda di questo week end.

Di certo il grande obiettivo della Ferrari è quello di farsi trovare pronta per la prossima stagione. Il 2025, con l’arrivo di Lewis Hamilton, dovrà segnare un punto di svolta, un trampolino da cui ripartire. Per fare un netto passo avanti dal punto di vista tecnico, servono però i migliori ingegneri. Non è un mistero come Adrian Newey sia corteggiato da mezzo paddock di F1 da quanto ha annunciato di lasciare la Red Bull.

La Ferrari pensa ancora a Newey: secondo Jo Ramirez alla fine può andare a Maranello

Nelle ultime settimane sembrava che l’Aston Martin fosse in netto vantaggio su di lui, con Lawrence Stroll pronto a ricoprirlo d’oro. Adesso le cose potrebbero però cambiare e stando a quanto dichiarato da chi lo conosce bene, la Ferrari ha ancora le sue carte da giocarsi.

Secondo Jo Ramirez, ex manager della McLaren, Newey potrebbe decidere di accasarsi a Maranello. In un’intervista a El Mundo Deportivo, Ramirez ha spiegato: “Io lo vedo alla Ferrari perché è la scuderia più prestigiosa della F1 e se si ha l’opportunità di lavorare per la Ferrari non bisogna lasciarsela sfuggire”.

Poi aggiunge: “L’unica difficoltà sarebbe quella di andare a vivere in Italia, perché in Gran Bretagna è felice. Ma oggi le regole sono cambiate e si può lavorare anche da remoto”. Insomma chissà che con un contratto particolare alla fine la Ferrari non riesca a piazzare il colpo del secolo.