Beffa Juve, ora è ufficiale: l’anno prossimo giocherà con l’Atalanta!

Niente Juventus per il terzino tutta forza e velocità: andrà a rafforzare la rosa di Gian Piero Gasperini a Bergamo

Non è ancora terminato il calciomercato delle big, soprattutto quello della Juventus che in queste ore sta cercando freneticamente di chiudere diverse operazioni di mercato. Da Nico Gonzalez, sempre più solo a Firenze, a Teun Koopmeiners che continua invece a lanciare messaggi ai bianconeri rinviando i suoi allenamenti a Bergamo.

Questi sono i due nomi di cui al momento si parla di più ma fino a qualche mese fa Cristiano Giuntoli e il resto della dirigenza avevano pensato di portare alla Continassa uno dei migliori terzini italiani per rendimento, uno che ha stregato sin da subito Spalletti e che si presume diventerà uno dei pilastri della nazionale italiana dei prossimi anni.

Parliamo di Raoul Bellanova, terzino ormai ex Torino che la Juve aveva cercato di strappare ai granata all’inizio del calciomercato. Il suo destino sarà a Bergamo, agli ordini di Gasperini.

Juve, l’ex obiettivo di mercato Bellanova vola a Bergamo: cinque anni di contratto per il 24enne

Rispetto a un paio di anni fa, Raoul Bellanova è un calciatore di tutt’altro livello. Ha indossato i colori dell’Inter, riuscendo a stregare persino Simone Inzaghi, e ha ricoperto un ruolo primario nell’arrembante Torino di Juric. Il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti lo ha voluto convocare per l’Europeo di Germania, senza però mai dargli l’opportunità di scendere in campo.

Eppure, a Bergamo Bellanova non fu valorizzato appieno, forse per via di un’esperienza ancora poco levigata: proprio Gasperini lo spinse alla cessione verso l’Inter a causa di una prima parte del campionato 2020/2021 non all’altezza della situazione.

Oggi però le cose sono drasticamente cambiate e l’ex obiettivo bianconero ha deciso di tornare in Lombardia per vestire i colori dei bergamaschi. Bellanova saluta Torino e abbraccia di nuovo Gasp, per lui un contratto da quasi due milioni di euro a stagione con scadenza fissata nel giugno 2029. L’Atalanta ha sborsato venti milioni di euro circa più cinque di bonus per strapparlo alla concorrenza e per risolvere il problema esterni che per Gasperini sono essenziali per il suo stile di gioco.

Bellanova infatti è stato scelto dalla società bergamasca dopo che quest’ultima aveva constatato l’impossibilità di arrivare a Wesley del Flamengo: il cambiamento all’ultimo delle condizioni contrattuali (l’affare con il club di Rio era oramai agli sgoccioli) ha spinto la Dea a puntare subito sull’azzurro.