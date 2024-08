Clamoroso, Rabiot torna in Serie A: ecco le cifre ufficiali

Clamoroso, Rabiot torna in Serie A. Mistero attorno al futuro del 29enne centrocampista francese, ex Juve. Vi sono, però, segnali importanti.

Mentre in casa Juventus ci si continua a domandare chi tra Koopmeiners, Sancho e Gonzalez riuscirà a varcare i cancelli, in entrata, della Continassa, sul mercato proseguono a volteggiare le leggiadre figure di Adrien Rabiot con mamma, Madame Veronique.

Ormai da due mesi Adrien Rabiot è un giocatore libero da vincoli contrattuali. Il suo contratto con la Juventus è infatti scaduto lo scorso 30 giugno. Ha disputato i campionati europei con la Francia, non lasciando tracce di sorta in verità, ed il termine della competizione europea sembrava potesse essere il momento giusto dell’annuncio. Le ferie sembrano proseguire poiché, ad oggi, non vi sono novità riguardo la sua nuova destinazione. Un profilo come quello dell’ex centrocampista francese, ancora giovane e per giunta svincolato, sembrava potesse accendere una prestigiosa sfida tra i club più importanti d’Europa. Invece ancora nulla di concreto. Ricordiamo che Adrien Rabiot non ha accettato la proposta di rinnovo della Juventus con un ingaggio da 7,5 milioni di euro.

Rabiot torna in Serie A e va all’Inter

L’ultima settimana di mercato dovrà svelare anche questo mistero. Dove giocherà la prossima stagione Adrien Rabiot?

Gli esperti di mercato sembrano brancolare nel buio, il che fa sorgere un sospetto. E ‘ troppo bravo Rabiot a tenere nascoste eventuali trattative o, al momento, non si scorgono possibilità concrete? In questi casi, quando persino gli addetti ai lavori hanno difficoltà a scorgere la luce, i siti di scommesse, con le loro quote in continua evoluzione, possono regalare informazioni utili. Tali siti ‘vedono’ ancora Adrien Rabiot in Italia. Un profilo interessante a parametro zero è pane per i denti di Beppe Marotta. E’ infatti l’Inter la destinazione più probabile del centrocampista transalpino. Snai quota il suo trasferimento in nerazzurro a 5.00, mentre quota il passaggio al Milan a 6.00. Con Goldbet e Lottomatica la quota arriva a 6.00. Pertanto, se Italia sarà, per Adrien Rabiot si prospetta un derby milanese, con una questione non certo secondaria: Milan ed Inter assicurerebbero al francese un ingaggio da 7,5 milioni di euro?

Rimane soltanto un’altra settimana per la risposta definitiva. Non resta che attendere.