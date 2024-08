Come nelle favole, Sancho alla Juventus: la formula che accontenta tutti

Come nelle favole, Sancho alla Juventus: in attesa di conoscere l’evoluzione delle altre trattative, i bianconeri tornano sull’inglese.

Escludendo l’arrivo di Pierre Kalulu, ufficializzato mercoledì scorso, il mercato della Juventus stenta a decollare definitivamente. Ci riferiamo senza alcun dubbio alle trattative “importanti”, che i bianconeri stanno portando avanti da settimane per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Una è quella che riguarda il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, vero e proprio sogno nel cassetto del direttore tecnico Cristiano Giuntoli e dell’allenatore italobrasiliano. La Dea, tuttavia, non vuole saperne di abbassare il prezzo, nonostante il giocatore abbia fatto capire di volere solo la Juventus (qualche giorno fa ha mandato l’ennesimo certificato medico per evitare di essere convocato dall’allenatore nerazzurro Gasperini). L’altro chiodo fisso dell’ex direttore sportivo del Napoli è Nico Gonzalez. Una situazione simile a quella dell’olandese, anche se per mettere le mani sull’esterno della Fiorentina bisogna solamente limare qualche dettaglio. La Viola però non molla e vuole che la Signora si avvicini a quei 40 milioni che il club gigliato continua a richiedere per far partire l’ex Stoccarda.

Come nelle favole, Sancho alla Juventus: si può fare con l’obbligo di riscatto

Il rischio che alla fine uno dei due possa sfumare è concreto ed è per questo che Giuntoli si sta muovendo anche in altre direzioni. Non è un mistero, infatti, che alla Juventus piaccia molto Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United dopo i sei mesi al Borussia Dortmund.

Juventus in talks with #MUFC over Jadon Sancho. United want permanent sale to benefit PSR, Juventus looking at loan due to spending elsewhere. Loan-with-obligation feels a possible meet in middle. w/ @JamesHorncastle Tactical analysis @EliasBurke ⬇️https://t.co/XtonagnYjT — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) August 23, 2024

Secondo il giornalista di The Athletic James Horncastle, sull’esterno inglese ci sono ancora i bianconeri, pronti a rivaleggiare con i ricchi club della Premier League – ad esempio il Chelsea – che prima della fine del mercato vorrebbero arruolare il giocatore dei Red Devils. A Sancho gradirebbe un’esperienza in Serie A ma va trovata la formula per portarlo a Torino: Giuntoli spinge per il prestito, lo United per l’acquisto a titolo definitivo. Stando a quanto riferito da Horncastle, tuttavia, un “punto d’incontro” potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto.