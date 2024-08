Dalla Juve all’Inter, un tornado si abbatte sulla Continassa: tutto vero

Ultima fase di calciomercato di fuoco per l’Inter che è tornato a guardare nella rosa della Juventus: lo scippo è pronto.

L’ultimo passaggio di un giocatore dalla Juventus all’Inter è avvenuto un anno fa e non ha portato i miglioramenti sperati, anzi, si è forse trattato una beffa per il club nerazzurro che ha puntato forte su Juan Cuadrado. Ora, però, i meneghini cercano vendetta e sono pronti a soffiare ai rivali di sempre un altro calciatore.

Con la speranza, naturalmente, che si tratti della mossa vincente per confermarsi campioni d’Italia. Tra l’Inter e l’esterno colombiano le cose non sono andate come il club sperava e nemmeno Simone Inzaghi, che è forse tra gli allenatori più abili quando si tratta di dare nuova vita ai giocatori un po’ in là con gli anni, è riuscito a rispolverarlo.

Appena 10 partite per l’ex Juventus e addio a costo a zero a luglio per lui, in questo momento è ancora svincolato. Il futuro è però alle spalle per il Biscione che, secondo fonti estere, sarebbe in procinto di sferrare un altro colpo basso: il derby d’Italia è già cominciato.

L’Inter lo scippa alla Juventus, che colpo in Serie A

Per il campo bisognerà aspettare un po’, la prima sfida sarà a San Siro il 15 ottobre, ma gli animi si sono già accessi. Soprattutto dopo che il quotidiano sportivo L’Equipe ha iniziato a parlare del possibile trasferimento di Adrien Rabiot in nerazzurro. Niente rinnovo e svincolo ormai avvenuto per il francese che a questo punto del calciomercato si aspettava di aver già firmato un nuovo contratto.

Invece, al di là di qualche timido interessamento soprattutto lontano dalla Serie A, il centrocampista francese è rimasto senza club e ora che la stagione è ricominciata un po’ ovunque, è tornato a pensare al suo futuro nel professionismo. Operazione in pieno stile Giuseppe Marotta per l’Inter che di parametri zero se ne intende. Rabiot darebbe una grande mano al centrocampo meneghino ma c’è un problema con l’ingaggio.

Il francese ex Juventus chiede uno stipendio pari a 7,5 milioni di euro e questo ha rappresentato un’ostacolo per la sua ripartenza visto che è stata proprio tale cifra ad allontanare i club. L’Inter continua a pensarci sperando di trovare un’intesa di massima, consapevole che anche il Bayern Monaco sta seguendo calciatore. Per il mercato svincolati c’è tempo fino alla fine di settembre.