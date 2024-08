Dimissioni Conte, arriva la decisione definitiva dell’ex Juve

Antonio Conte e il Napoli sono già ai ferri corti e si parla addirittura di dimissioni per l’ex tecnico della Juve: la situazione è complicata

L’avvio choc a Verona ha creato non pochi malumori nell’ambiente e Conte ha pubblicamente dichiarato di non immaginarsi una situazione così difficile. Il mercato non gli sta dando di certo una mano.

Nessuno poteva immaginarsi un avvio così complicato per il Napoli di Antonio Conte. La gara di Coppa Italia contro il Modena aveva già acceso una spia nell’ambiente, visto lo scarso rendimento di molti giocatori e lo scialbo 0-0 prima dei rigori. A Verona però c’è stato il tracollo inaspettato, un 3-0 senza storia che ha esaltato i ragazzi di Zanetti e bocciato tutti gli interpreti di Conte. Manca la capacità di soffrire e di restare sul pezzo, ha spiegato l’ex juventino, che non ha potuto far altro che constatare la pochezza della sua squadra, sciolta come neve al sole.

Il caso Osimhen, escluso dalla rosa ma ancora non partito verso un’altra destinazione è uno dei problemi irrisolti a Castelvolturno, al pari del mercato da completare con almeno 3-4 pedina di livello. L’arrivo di Neres non può bastare per invertire la tendenza, c’è bisogno di molto altro e il tempo stringe.

Antonio Conte duro con i giocatori, sfogo dopo Verona-Napoli: per ora non ha nessuna intenzione di dimettersi

Nelle ultime ore si era diffusa più di una voce su possibili o presunte dimissioni di Antonio Conte, già stufo della situazione partenopea. Addirittura i bookmakers hanno iniziato a quotare a 5 l’esonero/addio del tecnico leccese entro i primi giorni di gennaio.

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, in realtà, non siamo ancora arrivati a questo punto. Conte non è di certo felice di questo primo periodo in azzurro ma non ha nessuna intenzione di mollare. Con l’arrivo di Lukaku e qualche altro rinforzo mirato (Gilmour del Brighton) si può risalire la china. Di certo dopo la scoppola del Bentegodi il suo discorso nello spogliatoio non è stato così tanto leggero. Un duro sfogo che ha messo sull’attenti i giocatori e cercato di smuovere qualcosa nel loro orgoglio. Vedremo a breve se ci sarà la tanto attesa inversione di tendenza.