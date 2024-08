Hellas Verona-Juventus, Motta ‘fa fuori’ un big: esclusione choc

Hellas Verona-Juventus. Per i bianconeri la seconda di campionato potrebbe presentare novità clamorose riguardanti l’undici iniziale.

Se ‘anno uno’ deve essere che ‘anno uno’ sia. Sembra questo il pensiero unico che regna alla Continassa. Da un lato Cristiano Giuntoli che, con un mercato senza soluzione di continuità, sforna operazioni in entrata ed in uscita.

Dall’altro Thiago Motta che, con lavoro di campo, sta rivoluzionando mentalità e gerarchie all’interno di un gruppo visibilmente ‘imbiancato’, bisognoso di ricevere, dall’interno, aria nuova. Una rivoluzione totale. In molti si attendevano un cambiamento radicale, forse non in questi termini ed in questa misura. E se il mercato lancia, a volte, segnali contraddittori, la linea seguita sul campo dal tecnico italo brasiliano non lascia ombre né dubbi. L’ex tecnico del Bologna è entrato in punta di piedi alla Continassa. Le sue idee, però, sono state chiarissime fin dal primo giorno. Un piano di lavoro preciso redatto insieme ai suoi più stretti collaboratori e fin dal primo giorno un’idea precisa di chi avrebbe potuto continuare a lavorare con lui e chi, invece, ne era già fuori. Nel suo primo mese di Juventus Thiago Motta ha già lasciato sul campo diverse ‘vittime’ illustri.

Hellas Verona-Juventus, Motta fa fuori Danilo

Dopo il trionfale esordio contro il Como, la Juventus è attesa da un’importante, ed impegnativa, verifica contro il Verona reduce dalla larga vittoria sul Napoli.

Si comincia a pensare al possibile undici che manderà in campo Thiago Motta. Il Corriere dello Sport ipotizza, come possibile scenario, una nuova esclusione di capitan Danilo. L’esordio in panchina contro il Como era parso ai più giustificabile dal fatto che il gruppo dei brasiliani, Danilo, Bremer. Douglas Luiz, si era unito per ultimo al gruppo di lavoro. Una nuova esclusione dall’undici iniziale potrebbe già essere un segnale lanciato dal tecnico bianconero. L’arrivo di Pierre Kalulu, unito al giovane Juan David Cabal, sembra aver sostanzialmente rivoluzionato le gerarchie all’interno del pacchetto difensivo bianconero. I due neoacquisti assicurano, anche, una spinta importante grazie alla loro capacità di proporsi in avanti, caratteristica assai apprezzata da Motta. Per Danilo non si prospetta pertanto una stagione facile, ma il fittissimo calendario offrirà possibilità importanti a tutti.

L’importante sarà farsi trovare sempre pronti.