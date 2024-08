Juve, comunicato ufficiale: via un altro difensore a titolo definitivo

Arriva l’ufficializzazione tramite un comunicato: un altro difensore dice addio alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

Il mercato della Juventus è in pieno fermento. Il Managing Director Football bianconero, Cristiano Giuntoli, gioca su più tavoli. A parte il caso Federico Chiesa, ormai un separato in casa dopo che Thiago Motta gli ha comunicato di cercarsi una nuova sistemazione, sono tanti i dossier aperti nell’agenda dell’ex Direttore sportivo del Napoli.

Giuntoli e collaboratori, infatti, sono impegnati su due fronti, in entrata e in uscita. Se si è in attesa di sviluppi in relazione all’operazione Nico Gonzalez, con l’argentino che non è stato convocato per l’andata del play-off di Conference League che vede la sua attuale squadra, la Fiorentina, opposta alla Puskas Academy, è ufficiale la cessione di Daniele Rugani.

Il 30enne difensore si è trasferito in prestito secco, fino al termine dell’attuale stagione, all’Ajax. Definitivo, invece, è l’addio di un altro bianconero come informa il comunicato ufficiale della ‘Vecchia Signora’.

Juventus U23, Alessandro Minelli passa al Giugliano a titolo definitivo

Sono giorni di passione e di superlavoro per Cristiano Giuntoli che deve sciogliere il nodo centrocampista. Siccome perdura l’impasse su Teun Koopmeiners, principale obiettivo per il centrocampo per il quale, però, il suo attuale club, l’Atalanta, continua a fare muro, il responsabile delle strategie di mercato della Juventus potrebbe prendere in considerazione la possibilità di offrire soldi e il cartellino di Vasilije Adzic al Manchester United per strappare il via libera dei Red Devils alla cessione di Jadon Sancho.

Nel frattempo, sul proprio sito ufficiale, la Juventus rende noto di aver ceduto a titolo definitivo Alessandro Minelli, giocatore della Next Gen, al Giugliano: “La carriera di Alessandro Minelli prosegue al Giugliano, squadra campana che milita nello stesso girone dei bianconeri in Serie C, dove il giocatore passa a titolo definitivo”.

Alessandro Minelli, monzese classe 1999, approda alla Juventus nella stagione 2019/2020 per poi indossare nel corso degli anni successivi le maglie del Bari, del Cosenza, della Virtus Francavilla e, nella scorsa stagione, dell’Aurora Pro Patria. E ora, come detto, Alessandro Minelli torna al Sud, nelle file del Giugliano, che milita nella stessa categoria dell’ormai sua ex squadra.

Dunque, anche se è stato ceduto a titolo definitivo, le strade di Minelli e della ‘Vecchia Signora’ si incroceranno a breve per quelli, match d’andata e ritorno ed eventuale scontro nella post-season, che sarà un incontro dal sapore speciale per il neoacquisto dei ‘tigrotti’ e per la stessa Juventus che chiude il succitato comunicato con un sentito in bocca al lupo a Minelli “per questa nuova avventura“.