Juventus fuori dalla corsa Koopmeiners: Giuntoli ha chiuso il cerchio

Juventus fuori dalla corsa Koopmeiners, quella dell’olandese è diventata ormai una vera e propria telenovela.

La trattativa Koopmeiners-Juventus è ormai diventata una vera e propria telenovela. Da un lato ci sono i bianconeri, che non vogliono assolutamente rinunciare al forte centrocampista olandese, con cui hanno l’accordo da tempo. Dall’altro però c’è la Dea: l’Atalanta, proprietaria del cartellino, non cede e non è disposta a “svendere” il suo gioiello.

La proprietà nerazzurra, insomma, vuole essere lei a fare il prezzo. E dimostrare che non funziona più come negli anni passati, quando bastava soltanto “avvicinarsi” alla cifra richiesta per convincere il club bergamasco a privarsi di uno dei suoi giocatori più forti. L’Atalanta vuole comportarsi da big anche da questo punto di vista, motivo per cui, per la Juventus, non sarà affatto semplice vincere il braccio di ferro che dura da settimane. Secondo il noto quotidiano torinese Tuttosport, il responsabile dell’area tecnica bianconera si prepara ad un altro assalto: 50 milioni di euro più 6-7 di bonus facilmente raggiungibili. Potrebbe essere questa l’ultima offerta della Signora. E se la Dea dovesse rifiutarla? Allora lo scenario potrebbe mutare.

Juventus fuori dalla corsa Koopmeiners, Miretti al Genoa solo se arriva l’olandese

Come riferisce la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle tramite il proprio canale You Tube, la linea che sta seguendo Giuntoli è chiarissiam: o Koopmeiners o niente.

Il club bianconero le proverà tutte per arrivare all’ex centrocampista dell’AZ Alkmaar, fino all’ultimo giorno di calciomercato (chiude tra una settimana). Se Koopmeiners dovesse sfumare – eventualità che la Juve al momento non vuole prendere in considerazione – a quel punto si resterà con il centrocampo attuale. E Miretti? Il centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juventus andrà al Genoa solamente nel caso in cui arrivasse il via libera per il calciatore dell’Atalanta. I due affare, dunque, sono “legati” tra di loro.