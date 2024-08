Juventus, idillio finito con il big: sospensione UFFICIALE e nuovo caso

Juventus, la presa di posizione non si è fatta attendere e potrebbe orientare in maniera decisiva le prossime mosse, anche sul mercato

Lasciatasi alle spalle la larga vittoria ottenuta contro il Como, la Juventus sta preparando l’impegnativa trasferta di Verona contro l’Hellas. A tenere banco in casa bianconera, però, sono soprattutto le indiscrezioni di mercato. Con l’obiettivo di puntellare un organico negli ultimi giorni di una campagna trasferimenti assolutamente frenetica, Giuntoli deve fare i conti con diversi casi spinosi. Già in essere o che potrebbero diventarlo.

Quanto sta accadendo sul fronte Danilo, ad esempio, non è passato sotto silenzio. Dopo essersi aggregato in ritardo con il resto del gruppo per via degli impegni con il Brasile, il capitano della Juventus è stato escluso per scelta tecnica contro il Como. Più in generale, l’ex Manchester City non sembra essere centrale per il progetto tecnico di Thiago Motta e non è escluso che si possano creare i presupposti per una sua partenza last minute. Intanto, sui social ha lasciato piuttosto perplessi la decisione di Danilo di disabilitare il suo account Instagram: una scelta che per molti potrebbe lasciar presagire altre decisioni a sorpresa a stretto giro di posta…