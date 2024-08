Kostic via per 8 milioni, giocherà la Champions con un’altra italiana

L’addio del laterale serbo si avvicina, la Juve è pronto a cederlo in Serie A: opzione clamorosa per Kostic

Saranno giorni bollenti quelli che la Juventus di Thiago Motta si appresta a vivere. In primis per il campo, dopo la bella e convincente vittoria sul Como i bianconeri sono chiamati a ripetersi lunedì, in casa dell’Hellas Verona. Occhio però anche al capitolo cessioni in sede di mercato: Filip Kostic può tradire clamorosamente la Juventus.

Via agli addii per poi fare spazio a nuovi innesti. È questa l’inevitabile strategia che dovrà adottare Cristiano Giuntoli per regalare delle ultime soddisfazioni last minute alla tifoseria bianconera. Chi è già da settimane con le valigie in mano – scaricato a più riprese in via ufficiale dallo stesso Thiago Motta – è Federico Chiesa. Niente accordo per il rinnovo, il contratto del figlio d’arte scadrà il 30 giugno 2025 e la Juventus è quindi ‘costretta’ a cederlo il prima possibile per evitare un doloroso addio a zero. C’è l’Inter ma anche il Milan, che nelle ultime ore di agosto, potrebbero farsi avanti con un’offerta al ribasso approfittando della necessità della Juventus di vendere (e, purtroppo, svendere) il cartellino dell’attaccante classe 1997.

Chiesa non è il solo che vedrà un futuro lontano da Torino. Ha già detto addio Rugani, approdato all’Ajax. Mentre il destino di Filip Kostic lo porterà si a chilometri di distanza dalla Mole ma non così tanto. Pare infatti farsi strada una suggestiva ipotesi in Serie A per il forte laterale serbo che – come Chiesa – è stato messo in disparte dal neo allenatore della Juventus.

Pazzesco Kostic: in Champions ‘contro’ la Juve

Thiago Motta ha dato il via libera alla cessione di Kostic: un’italiana è pronta a farsi avanti immediatamente. Un’opzione, quella che sta timidamente nascendo nelle ultime ore, che permetterebbe al fluidificante serbo di poter giocare la prossima Champions League e magari – difficile – sfidare proprio la Juve.

Il Bologna deve fare i conti con il gravissimo infortuno di Cambiaghi che rischia di rimanere a lungo ai box. Si parla addirittura di metà stagione, con il 23enne brianzolo che dovrà probabilmente essere operato al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore lesionato. Ecco quindi che Kostic potrebbe essere la sorpresa per Vincenzo Italiano, un calciatore di grande esperienza internazionale che farebbe comodissimo al Bologna. Il 31enne, pur essendo sotto contratto fino al 30 giugno 2026, potrebbe salutare per una cifra decisamente bassa.

Basterebbero infatti 8 milioni di euro alla dirigenza rossoblù per avere il via libera da Giuntoli e portare Kostic in Emilia. Una possibilità che sembra farsi sempre più concreta con il trascorrere delle ore. La Juve ha bisogno di vendere, il Bologna di rinforzarsi entro fine mese. E l’idea di regalare Kostic ad Italiano intriga non poco la dirigenza della società di Saputo.