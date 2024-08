Mbangula lascia la Juve, ma rimane in Serie A: si chiude in prestito

Esordio da titolare con goal e ora prestito in vista per Samuel Mbangula, la Juventus ha deciso di tenerlo in Serie A.

Thiago Motta gli ha dato una chance e lui l’ha sfrutta al meglio, ora è Samuel Mbangula l’uomo copertina della Juventus. Ancora per poco visto che dopo la gara vinta con il Como la compagine più titolata d’Italia è tornata a ragionare in termini di calciomercato e, tra le varie, ha pensato anche al futuro del talentuoso belga.

Vent’anni compiuti il 16 gennaio scorso per il ragazzo di origini congolesi arrivato alla Juventus nel 2020. Mbangula ha iniziato a giocare a calcio da giovanissimo e dopo un periodo a bordo del Club Brugge è passato al vivaio dell’Anderlecht. Fu proprio con addosso la maglia del club di Bruxelles che la Juve si accorse di lui e un anno dopo lo ha portato nel proprio settore giovanile.

Dopo aver fatto bene nell’U17, nell’U18 e nell’U19, la Juve ha deciso di aggregarlo prima alla Next Gen e ora anche alla prima squadra. La sua risposta è stata netta e ora è letteralmente partito l’assalto nei confronti di quello che in molti credono possa essere una delle rivelazioni della Serie A.

Calciomercato Juventus, Mbangula in Serie A: ecco chi lo prende

Purtroppo per lui, però, alla Juventus rischia di ritagliarsi poco spazio durante il prosieguo della stagione ed è per questo che il club, d’accordo con l’entourage del giocatore, sta pensando di mandarlo a giocare in prestito. Nuova destinazione in Serie A per Mbangula che può diventare presto avversario proprio del club che lo ha lanciato: su di lui ci sono Udinese ed Empoli.

Pareggio alla prima di campionato per due squadre che hanno come obiettivo la salvezza. Raggiungerla è possibile ma c’è bisogno di una rosa creata ad hoc e la sensazione è che nel loro organico manchi ancora qualcosa. Idea Mbangula per l’Udinese che ha da poco perso uno dei suoi uomini migliori, addio a Lazar Samardzic da parte dei friulani che hanno già acquistato Jurgen Ekkelenkamp al suo posto ma forse manca ancora qualcosa.

Il modulo di Kosta Runjacic, che ha schierato i bianconeri secondo il 3-4-1-2, potrebbe non essere il più congeniale per il belga che ha davanti a sé anche l’ipotesi Empoli. Discorso molto simile anche per i toscani che hanno messo da parte il tridente offensivo, dopo l’arrivo in panchina di Roberto D’Aversa, ma comunque alla ricerca di un attaccante in più. La Juve è pronta a far partire il suo gioiellino per riaccoglierlo alla base a fine campionato. A quel punto si valuterà anche il rinnovo vista la scadenza nel 2026.