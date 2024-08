Vlahovic, adesso è ufficiale: popolo della Juve in visibilio

Dusan Vlahovic, adesso la notizia è diventata ufficiale: il popolo della Juventus è in visibilio e non vede l’ora

Il campionato di Serie A è ripartito ufficialmente nel weekend del 17 agosto. Per la Juventus due giorni più tardi con un esordio da sogno per Thiago Motta: vittoria convincente contro il neopromosso Como per 3-0. Sul tabellino dei mercatori, però, ci voleva tanto esserci Dusan Vlahovic.

All’Allianz Stadium, però, il serbo ha avuto a che fare con una serata a dir poco sfortunata: due pali colpiti dall’ex Fiorentina e gol annullato per fuorigioco. La nota positiva, che i tifosi hanno ben notato, è che il classe 2000 ha fame non solo di gol, ma soprattutto di vittorie. Lo sa bene Motta che lo vede al centro del suo progetto.

Nel frattempo, però, arrivano importanti novità che lo riguardano molto da vicino. Una vicenda che non riguarda solamente il 24enne, ma anche altri suoi colleghi. Stiamo parlando della lotta al titolo di capocannoniere della Serie A. Gli ultimi dati emanati da Planetwin365 e Sisal parlano forte e chiaro.

Vlahovic, parte la lotta al titolo di capocannoniere: le quote

Il centravanti serbo, però, non appare il favorito principale per la vittoria finale. Ovviamente, però, tutto dipenderà da lui e soprattutto dalla squadra. Il vero “nemico” da sconfiggere è il vincitore dello scorso campionato: Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, infatti, si conferma il favorito principale alla vittoria con le sue 24 reti realizzate. L’argentino, come annunciato in precedenza, è dato come favorito numero uno.

Le quote vanno dai 2,80 ai 3.00 sui due principali siti di scommesse. Il campione di Italia, però, non avrà affatto vita facile visto che il suo primo rivale è proprio Dusan Vlahovic. Nella passata stagione ha messo a segno 16 reti. Il giocatore viene offerto a 5.00. Al terzo posto troviamo un volto nuovo della Serie A: si tratta del nuovo bomber della Roma, Artem Dovbyk.

Il nazionale ucraino, capocannoniere dell’ultima Liga con il Girona, potrebbe essere la vera sorpresa anche nel campionato italiano. Per prendersi il titolo di capocannoniere in Serie A, Dovbyk viene dato a 7.50. Cosa accomuna tutti e tre i calciatori citati in precedenza? Nessuno di loro ha trovato la via della rete nella prima giornata di campionato.

A differenza di Mateo Retegui che, dopo il trasferimento dal Genoa all’Atalanta, sembra essere entrato nei meccanismi di gioco di mister Gasperini con una doppietta all’esordio contro il Lecce. L’italo-argentino, secondo quanto riportato da Agipronews, viene dato addirittura a 16.00. Proprio come Alvaro Morata e Marcus Thuram (anche loro al gol all’esordio).