Addio Juve e ingaggio da parte dell’Inter, annuncio sensazionale

Proprio sull’ultimo miglio del calciomercato arriva il clamoroso annuncio: addio alla Juventus e ingaggio da parte dell’Inter

Finora il calciomercato è stato avaro di grandi colpi. Tante trattative ma, a parte il ritorno di Alvaro Morata, di top player neanche l’ombra. Non solo. La Serie A ha perso il talento più fulgido messosi in mostra nella passata stagione, quel Joshua Zirkzee che ha detto addio al Bologna per accasarsi al Manchester United.

Un mercato, dunque, di piccolo cabotaggio, in cui anche le big, dovendo dare un occhio al bilancio, non si sono date alla pazza gioia. E, allora, è stato tutto uno scambio di giocatori, di prestiti con le più svariate formule (secco, con diritto, con obbligo di riscatto) e di ingaggi di professionisti non di primissima fascia.

Ma proprio sul rettilineo finale del calciomercato arriva il sensazionale annuncio: l’addio alla Juventus nella speranza di vestire i colori della sua eterna rivale, l’Inter campione d’Italia in carica.

Anellucci: “Dybala lasciò la Juve sperando di essere ingaggiato dall’Inter”

Il suo ‘gran rifiuto’ è il vero colpo di una sessione estiva di calciomercato che, come detto, ha fatto più disperare che far sognare i tifosi (per informazioni, chiedete ai supporter del Napoli hanno vissuto un’estate sulle montagne russe per l’affaire Lukaku).

D’altronde, non è cosa di poco conto dare un calcio a 75 milioni di euro (in tre anni) come ha fatto Paulo Dybala che ha rifiutato la predetta sontuosa offerta dell’Al-Qasdiah. Anche se, quando gli infortuni glielo hanno permesso, il campione argentino ha deliziato i tifosi giallorossi con i suoi numeri d’alta scuola e da funambolo, non c’è dubbio che Dybala con il suo rifiuto della montagna di euro che gli offrivano gli arabi abbia messo a segno il ‘gol’ più bello per ogni tifoso giallorosso.

Ma se i supporter della Roma gongolano per questa prova d’ amore per i colori della loro squadra del cuore da parte di Dybala, quelli della Juventus, gli ex della ‘Joya’ argentina, hanno un travaso di bile dopo la clamorosa rivelazione di Claudio Anellucci.

Interpellato da “TMW Radio” proprio sulla situazione Dybala, l’agente ha sganciato un’autentica bomba: “Come lui sente qualcosa di sfiducia perdi il 50% del Dybala uomo e calciatore. Ha preferito prendere un sacco di soldi e non rimanere per essere un giocatore qualunque. È successa la stessa cosa alla Juventus e così è andato a scadenza sperando di poter essere ingaggiato all’Inter“.

Un colpo al cuore di ogni tifoso della ‘Vecchia Signora’: il loro idolo era pronto a tradirli con i loro acerrimi rivali. Ebbene, se dopo il suo ‘gol più bello’ per la ‘Joya’ si sono spalancate le porte del pantheon giallorosso, di certo dopo questa rivelazione Dybala è stato espulso da quello della ‘Vecchia Signora’.