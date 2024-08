È fatta, arriva dopo Nico Gonzalez: la Juve ha chiuso un altro colpo

È fatta, arriva dopo Nico Gonzalez: Giuntoli è scatenato e si prepara a fare un altro regalo a Thiago Motta.

A pochi giorni dal gong si scalda il mercato della Juventus e le temperature diventano ogni giorno sempre più roventi. La sessione estiva sta per concludersi ed il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli non può perdere altro tempo: adesso o mai più.

Entro la giornata di oggi era fondamentale chiudere per l’esterno richiesto da Thiago Motta, quello che la Signora stava inseguendo da settimane. Parliamo di Nico Gonzalez, che – adesso possiamo finalmente scriverlo – presto diventerà un nuovo giocatore della Juventus. Dopo una trattativa tutt’altro che semplice in mattinata è stato trovato l’accordo con la Fiorentina, che non aveva alcuna intenzione di privarsi del suo miglior giocatore per meno di 35 milioni di euro. Alla fine i milioni che il club bianconero verserà nelle casse viola saranno 38, comprensivi di bonus. Ma non è finita qui, visto che Giuntoli ha appena chiuso per un altro giocatore che aveva messo nel mirino da tempo. Si tratta del talentino portoghese Francisco Conceiçao, figlio d’arte – suo padre Sergio ha allenato il Porto fino alla scorsa stagione – e messosi in mostra anche nell’ultimo Europeo.

È fatta, arriva dopo Nico Gonzalez: Conceiçao domani a Torino

“Xisco”, questo il suo soprannome, è cresciuto proprio nelle giovanili dei Dragoes, il club del padre. Ha lasciato Oporto nel 2022 per andare all’Ajax ma l’avventura olandese non è stata felice, al punto da spingerlo a fare ritorno in patria.

Domani Francisco #Conceicao sarà a Torino. Prestito secco oneroso a 7 più 2 bonus. Affare fatto col @FCPorto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2024

Dopo un’altra stagione in Primeira Liga Conceiçao junior è pronto a spiccare il volo. La sua prossima tappa, come riferisce l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sarà Torino: la Juventus è riuscita a convincere il Porto, con il calciatore classe 2002 che si trasferirà nel capoluogo piemontese in prestito secco oneroso a 7 milioni più bonus. Dopo Gonzalez, dunque, la Signora è pronta ad ufficializzare l’ennesimo colpo.