È ufficiale, la Juve cede un esterno offensivo in prestito

Continua il mercato in uscita per la Juventus, adesso è ufficiale: ceduto un esterno offensivo, ma solo in prestito

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva di mercato, ma i fronti aperti, in entrata e in uscita, sono ancora molti in casa Juventus. Con pazienza e certosina precisione, Giuntoli e la sua squadra stanno però riuscendo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, a mettere a posto ogni tassello. Lo conferma la notizia della cessione di un esterno offensivo, ufficializzata dal club nelle scorse ore.

In attesa di rendere ufficiale la cessione di un altro esterno offensivo, quel Federico Chiesa ormai promesso sposo del Barcellona (ma non semplicemente in prestito), la Juventus ha risolto in maniera definitiva la situazione relativa a un ragazzo di talento che rischiava di veder frenato il suo percorso di crescita se fosse rimasto a Torino, e in particolare nella Next Gen.

Andar via dall’ambiente bianconero per farsi le ossa altrove, cercare la propria collocazione in un campionato diverso e molto competitivo, in cui potersi imporre definitivamente, era chiaramente la decisione migliore per la sua carriera. Anche per questo motivo il club bianconero ha fatto di tutto per convincerlo, cercando con lui e il suo entourage una soluzione che si adattasse alle sue esigenze, e che è stata trovata quasi sul gong del mercato.

Juventus, rinnovo e cessione: ai saluti un talento della Next Gen

Per quanto in casa Juventus credano ancora molto nel suo talento, Andriy Firman non era più al centro del progetto della Next Gen. Per questo motivo il club ha convinto l’esterno offensivo ucraino a prendere in considerazione altre soluzioni per la sua carriera.

Dopo aver rinnovato il proprio contratto con la squadra bianconera fino al 2026, Firman a questo punto ha deciso di accettare una cessione in prestito, per cercare di guadagnarsi, a distanza, un posto nella Juventus del futuro, per realizzare quel sogno cullato fin dalla propria adolescenza.

Per un ragazzo cresciuto con la maglia bianconera fin dall’Under 15 è chiaro e naturale che l’aspirazione massima sia infatti arrivare a vestire la maglia prestigiosa della Prima Squadra. Ma per farlo dovrà dimostrare sul campo di meritare un’occasione del genere, e per questo motivo il classe 2005 ha accettato la sfida di un prestito in un campionato competitivo, quello svizzero.

In particolare, andrà a giocarsi le sue chance nel Sion, con la consapevolezza di non avere un posto da titolare assicurato. Sarà lui a dover guadagnare, con l’impegno costante e il proprio talento, la fiducia del tecnico Didier Tholot, per poter continuare il proprio percorso di crescita costante. Sempre con un sogno bianconero nel cuore.