Fa saltare l’accordo: Juventus su tutte le furie

Juventus su tutte le furie. Negli ultimi giorni di mercato gli imprevisti possono seriamente far saltare una trattativa portata avanti a lungo.

Si avvicina il secondo turno di campionato ed una verifica importante per la Juventus di Thiago Motta dopo il rotondo e convincente risultato ottenuto contro il Como. Verona, ed il Verona, daranno ulteriori responsi riguardo la compagine bianconera.

Ulteriori responsi si attendono anche in ambito mercato. Cristiano Giuntoli sta procedendo lentamente cercando di scardinare le residue resistenze di Atalanta e Fiorentina per portare finalmente a casa giocatori di fondamentale importanza per la costruzione della nuova Juventus come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Nell’ultima settimana di trattative si cerca di mettere sul tavolo tutte le questioni aperte cercando poi di trovare, per ciascuna di esse, la soluzione migliore. Impegno e costanza possono, però, non bastare poiché un semplice imprevisto può far saltare una trattativa imbastita da tempo. In casa Juventus diverse questioni aperte riguardano i giovani talenti della Next Gen. Al direttore tecnico bianconero spetta di valutare quali possano essere le soluzioni migliori per la loro carriera nonché per la Juventus.

Juve su tutte le furie, Nonge Boende rifiuta l’accordo

Da progetto accolto da tanti con scetticismo a miniera d’oro della Juventus. La seconda squadra bianconera, o Next Gen, continua a sfornare talenti. Alla società bianconera il delicato compito di ‘gestirli’ al meglio.

Sacha Tavolieri ci ha aggiornato riguardo la situazione di Joseph Nonge Boende, classe 2005, centrocampista belga in forza alla Next Gen: “L’HullCity e la Juventus si sono accordate per il prestito senza diritto di acquisto di Joseph Nonge Boende“. Il giovane centrocampista belga non ha ancora deciso se accettare o meno il trasferimento poiché preferirebbe tornare in Belgio. Nel campionato belga vi sono, infatti, almeno due società interessate al centrocampista bianconero. Da un lato l’Anversa, che ha già contattato la Juventus proponendo un prestito con diritto di riscatto, mentre è sempre vigile su Nonge Boende anche l’Anderlecht, la destinazione preferita dal 2005 belga.