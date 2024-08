Juve, ciliegina sulla torta: Milik più 11 milioni in cambio di un centravanti super!

Un colpo da urlo per la Juventus di Thiago Motta: Milik più 11 milioni, lo scambio in attacco è pazzesco

Sono state settimane bollenti in casa Juventus e sembra che la musica, almeno per il momento, non sia destinata a cambiare. Il mercato a fare la voce grossa, ad attirare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, con i dirigenti del club piemontese che hanno messo in cima alla lista un grande nome per l’attacco: la strategia è già ben definita.

Il calciomercato sta per chiudere ufficialmente i battenti ed in casa Juventus c’è un reparto su tutti che potrebbe regalare ancora soddisfazioni ai tifosi. Cristiano Giuntoli è al lavoro per cogliere al volo le occasioni più ghiotte in attacco: da qui al 30 agosto sembrerebbe muoversi qualcosa di importante. A tal proposito sembra avvicinarsi l’addio ufficiale di Federico Chiesa, una delle opzioni più chiacchierate degli ultimi mesi. In scadenza il 30 giugno 2025, il figlio d’arte è stato accostato prima all’Inter e poi al Milan.Recentemente, però, si è fatta strada clamorosamente l’ipotesi Barcellona, con Chiesa che potrebbe rilanciarsi presto lontano dalla Serie A.

È tutto aperto. Dopo la cessione di Kean alla Fiorentina, il mese scorso, la dirigenza bianconera può adesso puntare ad un’altra partenza: quella di Arek Milik. La punta polacca, sotto contratto fino all’estate 2026 con il club di Torino, potrebbe finire per rappresentare una pedina davvero importante in ottica entrate.

Juve, addio Milik: colpaccio in Ligue 1

Si fa largo, sottotraccia, un potenziale clamoroso scambio.Occhio all’idea che potrebbe sì allontanare Milik definitivamente dalla maglia bianconera ma regalare a Thiago Motta uno degli attaccanti più forti e ricercati del panorama europeo. Si guarda ad un nome in particolare: l’offerta di Cristiano Giuntoli può portare alla ciliegina sulla torta dell’estate juventina.

Bye bye Arek Milik, benvenuto Arnaud Kalimuendo. È questo il messaggio che i tifosi bianconeri sperano di ricevere nelle prossime ore. L’attaccante polacco è reduce da 8 gol e 1 assist nelle 36 presenze accumulate l’anno scorso agli ordini di Allegri. Thiago Motta vorrebbe, in alternativa, un centravanti diverso. Ecco perché il 22enne francese in forza al Rennes può rappresentare la soluzione ideale per il reparto avanzato bianconero.

Il classe 2002 l’anno scorso è andato a segno 15 gol, risultando utile ai compagni con 5 assist in 41 presenze tra campionato e coppe. Numeri che potrebbero spingere la Juve a fare un’offerta comunque importante per il suo cartellino. 11 milioni di euro cash più Arek Milik, in modo da garantire al Rennes il sostituto di Kalimuendo a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo.