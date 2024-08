Juventus, affare da 55 milioni: stanno chiudendo

Calciomercato Juventus, Giuntoli sta spingendo sull’acceleratore per chiudere la questione: affare da 55 milioni di euro

Cristiano Giuntoli sta spingendo sull’acceleratore e vuole chiudere nel minor tempo possibile. Sicuramente il dirigente della Juventus sperava di regalarlo a Motta per la partita contro il Verona. Ma non ce l’ha fatta. Anche perché, se la fumata bianca dovesse arrivare oggi – cosa che comunque appare difficile – vederlo in campo sarà praticamente impossibile.

E allora ecco che si aprono degli spiragli importanti per la sfida contro la Roma del prossimo weekend prima della sosta per le nazionali. Secondo le informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira infatti, il pressing per Nico Gonzalez della Fiorentina si è alzato. E questo significa che la Juve ha alzato l’offerta.

Juve in pressing per Nico Gonzalez

Trentadue milioni di euro per il cartellino ai quali vanno aggiunti altri 5 milioni di bonus. Per l’esterno argentino, che ha rotto con la Viola visto che si sta allenando a parte da un poco di tempo, accordo per cinque anni con un contratto di 3,6 milioni di euro all’anno. Da parte di Nico è da tempo arrivato l’ok al trasferimento. E quindi siamo decisamente entrati in quelli che sembrano i giorni decisivi.

La Juve lo vuole prendere a tutti i costi. Anche se non molla nemmeno l’Atalanta che ancora potrebbe cedere Lookman in Inghilterra e che quindi è in attesa di capire come si evolverà questa situazione. E la Fiorentina dal proprio canto non avrebbe così particolare volontà di fare un altro affare con i bianconeri. Certo, Palladino potrebbe avere dai bianconeri Arthur e Kostic, ma serve un’apertura per Nico. Come andrà a finire? Non lo sappiamo, ma la sensazione è che tutto possa andare per il verso giusto. E con questo intendiamo con Nico Gonzalez alla Juventus.