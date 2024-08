La Juventus stappa lo champagne: accordo tra i club, ecco il nuovo esterno

Una delle telenovele di questa sessione estiva di calciomercato della Juventus è giunta al suo epilogo definitivo. C’è la fumata bianca

All’antivigilia della sfida contro l’Hellas Verona, la Juventus sta proseguendo la preparazione in vista dell’importante gara contro gli scaligeri. Intanto, in casa bianconera emergono novità importanti in sede di calciomercato.

Dopo un vero e proprio tira e molla, Giuntoli è riuscito a trovare l’accordo con la Fiorentina per la definizione della trattativa Nico Gonzalez. La trattativa è stata impostata sulla base di una valutazione complessiva da 38 milioni di euro, bonus inclusi. In questi minuti si sta ragionando sugli ultimi dettagli da legare alla cifra complessiva, ma ormai la fumata bianca è dietro l’angolo. Nico Gonzalez – che ha spinto molto per vestire la maglia della Juventus – sarà un nuovo giocatore di Thiago Motta. Dopo aver superato la concorrenza dell’Atalanta ed essersi avvicinato alle richieste della Fiorentina, la Juventus sta per chiudere definitivamente la trattativa. Senza se e senza ma.