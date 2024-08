“Ma che fine ha fatto?”: Rabiot ora è un giallo

Scoppia il caso Rabiot, è giallo sul centrocampista: dopo essersi svincolato dalla Juventus, del francese si sono perse le tracce

Per buona parte dell’estate è stato il bleu della sua Francia a contrassegnare il destino di Adrien Rabiot. Adesso, e anzi da qualche settimana, l’unico colore che però sembra davvero confarsi alla situazione dell’ex centrocampista juventino è il giallo. Il mistero riguardante il suo futuro si fa, giorno dopo giorno, più fitto, e all’immediata vigilia dello start dei principali campionati del mondo, sono in tanti a domandarsi che fine abbia fatto quello che una volta era considerato uno dei più centrocampisti più talentuosi.

Un’impasse del genere nessuno se la sarebbe aspettata, inutile negarlo. Che Rabiot potesse essere ancora senza squadra a mesi di distanza dalla scadenza del suo contratto con la Juventus, e a settimane di distanza anche dalla fine degli Europei, solo il più visionario tra i profeti poteva prevederlo.

Teoricamente un giocatore come Rabiot libero, a parametro zero, avrebbe dovuto rappresentare un affarone per ogni big club. Di questo erano convinti non solo gli addetti ai lavori, ma anche, con pochi dubbi, mamma Veronique e il coraggioso Adrien.

Peccato che entrambi non abbiano fatto i conti con un mercato in spending review, in cui forse le richieste contrattuali avanzate alla Juventus qualche mese fa si sono rivelate un vero macigno sulla sua reputazione, portandolo in breve tempo a sparire dai radar, facendo sorgere una domanda spontanea: “Ma che fine ha fatto Rabiot?“.

Rabiot, mistero sul futuro del francese: ecco che fine ha fatto e dove potrebbe giocare

Per rispondere alla domanda in realtà lo stesso Rabiot ha provveduto a non scomparire del tutto dalla circolazione, almeno sui social network. Dopo aver mostrato la sua presenza ad alcuni eventi olimpici nelle ultime settimane, in questi giorni ha dimostrato di essere in grado di godersi la vita, pubblicando storie di relax in spiaggia mentre i suoi colleghi già ‘sgobbano’ su un campo di calcio in vista dell’inizio dei campionati.

Teoricamente una situazione invidiabile per il francese. Non fosse che, per un centrocampista classe 1995 dotato dei suoi mezzi fisici e tecnici, immaginare una pensione così anticipata sarebbe quanto meno uno spreco.

E se qualcuno comincia a pensare che forse oggi Rabiot alla Juventus tornerebbe di corsa, anche davanti a un’offerta leggermente inferiore rispetto a quella fatta dal club bianconero in passato, altri più realisticamente si chiedono solo che cosa ne sarà di lui. Come il giornalista Fabio Ravezzani che, su Twitter/X, ha domandato senza troppi giri di parole: “Ma che fine ha fatto?“. Un modo per esprimere la propria sorpresa per una situazione davvero inimmaginabile.

La risposta, come detto, è semplice. Adrien è ancora in vacanza. Ma cosa ci sia dietro alla domanda del noto giornalista, ossia la curiosità di sapere dove giocherà, è invece tutt’altra questione. Perché se l’affascinante ipotesi Real sembra tramontata nel giro di poche settimane, al francese in questo momento sembrano rimanere solo ricche offerte esotiche, di poco interesse per la sua carriera, o povere offerte italiche, con un Milan che, ad esempio, fino a pochi giorni fa sembrava guardare il suo profilo con discreto interesse.

Ma al di là di ogni suggestione, quel che sembra certo, in questo momento, è che di proposte concrete a mamma Veronique non ne siano arrivate. Un chiaro segnale di come stavolta la sua strategia potrebbe non essersi rivelata corretta, e di come forse i tempi stiano cambiando anche per gli agenti più scaltri e temuti d’Europa.