Tegola Juve in attacco, si fa male e lascia il campo: i tempi di recupero

Brutto infortunio in casa Juventus: l’attaccante deve abbandonare anzitempo il campo e rischia di restare fuori a lungo.

La Juventus è partita molto forte nel campionato di Serie A. Un secco 3-0 meritato al Como nella prima giornata, nonostante una rosa ancora da completare e ricca di giovani talenti da lanciare. Come il jolly Mbangula, autore del primo gol stagionale in gare ufficiali.

C’è grande entusiasmo nell’ambiente juventino, soprattutto dopo l’arrivo di Thiago Motta in panchina che sta dando una sterzata importante a livello tecnico e tattico. Stesse prospettive intriganti le ha anche la formazione femminile, che a sua volta ha cambiato guida tecnica accogliendo Massimiliano Canzi come nuovo responsabile.

Si è rinforzata molto la Juventus Women durante l’estate, con l’acquisto di alcune giocatrici esperte e di spessore. Su tutte Valentina Bergamaschi dal Milan, Emma Kullberg dal Brighton e Alisha Lehmann dall’Aston Villa, all’interno quest’ultima dell’operazione per portare a Torino il compagno Douglas Luiz.

Peccato che, all’alba della nuova stagione sportiva, la Juve rischi di perdere per molto tempo una delle sue giocatrici più esperte e rappresentative. Un attaccante di valore che ha subito di recente un infortunio piuttosto delicato.

Bonansea va ko: i tempi di recupero dell’attaccante

Nell’amichevole giocata negli scorsi giorni tra Juventus Women e Bayern Monaco, come ultimo test di preparazione pre-campionato, Barbara Bonansea ha subito un infortunio muscolare. L’esperta attaccante classe ’91 si è dovuta arrendere dopo circa 60′ di gioco, fermandosi e chiedendo il cambio alla panchina.

La numero 11 bianconera ha sentito tirare la coscia destra e ha saggiamente deciso di fermarsi e uscire dal campo. Bonansea ha immediatamente effettuato i controlli di rito, che hanno evidenziato un infortunio piuttosto delicato.

“Barbara Bonansea nella giornata di ieri è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J-Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia destra, riportata nel corso dell’amichevole Bayern-Juventus. La giocatrice ha intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.

Dunque Bonansea dovrà stare ferma qualche giorno, ma fortunatamente l’entità della lesione alla coscia non appare grave e non la costringerà ad uno stop troppo prolungato. Ricordiamo che la Juventus debutterà domenica 1 settembre in casa del Sassuolo femminile, come prima giornata di Serie A.

Difficile che Bonansea possa essere titolare nella trasferta in Emilia. Ma a mister Canzi non mancano le alternative, visto che può vantare un attacco composto da giocatrici di talento come Girelli, Thomas, Beccari e le nuove Vangsgaard e Lehmann.