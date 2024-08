Thiago Motta, è ufficiale: mazzata tremenda per i tifosi della Juve

Anche se l’avvio è stato ottimo per la Juventus, Thiago Motta non può dormire sonni tranquilli: il club ha un problema.

Da quando la dirigenza ha scelto di mandare via Massimiliano Allegri per prendere Thiago Motta, rivelazione dello scorso campionato, i tifosi della Juventus ha cominciato a chiedersi dove può davvero arrivare la loro squadra del cuore. La vittoria della Coppa Italia è sicuramente qualcosa ma rimane comunque un bottino troppo magro per un club affamato di trionfi importanti.

Se sarà l’ex Inter l’uomo della provvidenza? Dirlo già oggi risulta impossibile. La cosa certa è che la Juve ha ancora molto da lavorare se vuole tornare ad essere competitiva in Serie A e magari anche in Champions League. Primeggiare in Europa è la grande ossessione per l’intero popolo bianconero che ha tutte le intenzioni di riversare grande fiducia nel suo nuovo tecnico.

Anche gli addetti ai lavori hanno deciso di spendere belle parole nei confronti dell’ex numero dieci della Nazionale che ha però un problema con la sua rosa. Vincere è possibile ma per farlo bisognerà sistemare alcune questioni: la Juve è ancora dietro rispetto alle rivali e il primo compito è quello di continuare a lavorare sodo. Anche in chiave calciomercato.

Juventus, problemi per Thiago Motta: tifosi senza parole

Ultimi giorni di trattative per la Juventus che ha sì risposto presente alla prima di campionato ma che alla lunga rischia di perdere terreno e di finire dietro alle concorrenti. Parola di Marco Tardelli che sulle colonne de La Stampa ha voluto dire la sua sulla partenza della sua ex squadra. Per lui lo scudetto non è impossibile ma ci vogliono almeno due rinforzi.

E dall’alto della sua esperienza l’ex calciatore oggi opinionista sportivo per radio e tv ha anche voluto fare i nomi. Per lui i grandi rinforzi di quest’estate devono essere Teun Koopmainers e Nico Gonzalez, con loro si può davvero ambire al bersaglio grande. Tuttavia, il tempo stringe e la Juventus dovrà accelerare se vorrà concedersi anche questo doppio colpo.

“Motta ha lavorato bene e ha avuto il coraggio di cambiare” sono state le prime parole utilizzate da Tardelli che ha poi fatto tremare anche i tifosi: “La squadra è affiatata e bisogna completare la rosa“. Insomma, con uno sforzo in più la Vecchia Signora può diventare davvero l’outsider del campionato e magari tornare ad indossare il tricolore sul petto.