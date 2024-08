Arriva prima di Koopmeiners: clamoroso Juve, la formula stappa champagne

Calciomercato Juventus, un altro esterno potrebbe arrivare prima di Koopmeiners: la formula che Giuntoli ha strappato è clamorosa

Non solo Nico Gonzalez e nemmeno Conceicao. A quanto pare la Juventus vuole prendere un altro esterno e proprio in queste ore sta cercando in tutti i modi di chiudere la questione. Un nome che circolava tra giugno e luglio e che poi in questo mese d’agosto un po’ si è perso. Ma Jadon Sancho del Manchester United non è mai davvero uscito dai radar bianconeri.

Ci sta provando ancora Cristiano Giuntoli. Almeno stando alle informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da Gianluca Di Marzio. Le parti stanno continuando a trattare e la Juve vuole chiudere, anche prima di Koopmeiners, che potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta di questa estate che si sta rivelando davvero clamorosa.

Calciomercato Juventus, le ultime su Sancho

Ma con quale formula la Juve vuole prendere il giocatore. Secondo il giornalista di Sky è questa: “L’operazione si basa sulla formula del prestito, una soluzione che i bianconeri stanno cercando di concretizzare nonostante le difficoltà legate al tema dell’ingaggio del classe 2000. Lo stipendio del giocatore, infatti, rappresenta un ostacolo significativo, ma la dirigenza sta esplorando diverse opzioni per superare questo problema”.

Insomma, Sancho potrebbe arrivare in prestito e magari una parte dello stipendio la potrebbe anche pagare il Manchester United. Non sarà una cosa semplice, lo sappiamo: ma a quanto pare questo è l’unico modo che permetterebbe alla Juventus di tesserare l’inglese nelle prossime ore. Venerdì si chiude il mercato, ma occhio che potrebbe davvero succedere di tutto.