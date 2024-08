Arriva una pessima notizia, 1 mese di stop e niente Champions: che guaio

Tegola clamorosa per un grande protagonista del calcio europeo: stop di un mese, a rischio il debutto nella nuova Champions

Manca sempre meno all’inizio della nuova Champions League, la prima edizione con il nuovo format a 36 squadre voluto fortemente dalla UEFA per aumentare i profitti e placare la voglia dei grandi club di cercare nuove opportunità di guadagno altrove. A poche settimane dal via, arriva però la notizia che nessun appassionato avrebbe voluto ascoltare: si ferma uno dei protagonisti più attesi. Per lui si prevede un mese di stop, il che vuol dire che, quasi sicuramente, salterà il debutto nella manifestazione.

Una vera tegola per la sua squadra, per l’intera Champions League e per i semplici appassionati di calcio. Quando a fermarsi è infatti uno dei giocatori più forti al mondo, uno dei talenti più apprezzati, un fuoriclasse assoluto in grado di illuminare ogni partita con giocate di alta classe, il dispiacere non può che coinvolgere tutti, anche i tifosi avversari.

Ancor di più se il giocatore in questione è un pilastro della squadra campione in carica, il super Real Madrid di Carlo Ancelotti che sta per approcciare con questo nuovo format con una squadra resa ancora più forte dall’arrivo di Mbappé e con lo spirito di sempre: puntare a vincere l’ennesima coppa della propria storia. Anche dovendo fare a meno, minimo per una partita della competizione, di uno dei migliori talenti della rosa madridista.

Ancelotti perde un top player: a rischio il debutto in Champions League

Se i riflettori dell’intera Europa, o meglio di tutto il mondo, sono puntati, giustamente, su Kylian Mbappé, pronto al debutto in Champions League con la maglia della squadra più blasonata, Carlo Ancelotti deve fare i conti con l’infortunio improvviso di quello che è stato lo scorso anno l’autentico trascinatore della sua formazione in quella straordinaria cavalcata conclusa con il trionfo di Wembley.

Stiamo parlando ovviamente di Jude Bellingham. Il fuoriclasse inglese è andato infatti ko alla vigilia della prima partita casalinga della stagione, quella contro il Real Valladolid. Un infortunio piuttosto serio che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per circa un mese.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, il centrocampista si è procurato una lesione al muscolo plantare della gamba destra. Un problema non di poco conto per il ventunenne, che dovrebbe essere in grado di recuperare nel giro di qualche settimana ma che, con tutta probabilità dovrà saltare non solo la gara con il Valladolid, ma anche quelle con Las Palmas, Betis e Real Sociedad, oltre alla convocazione della Nazionale inglese.

Un piccolo intoppo in questo inizio di stagione in cui Ancelotti ha tra l’altro già dovuto accettare un altro infortunio serio, quello di Camavinga, assente durante il match di Supercoppa contro l’Atalanta.

Di certo però sapere di poter contare su una batteria di fenomeni come Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick, Guler e tutti gli altri rende anche questo ko improvviso un incidente di percorso che non dovrebbe incidere molto nei risultati della squadra.