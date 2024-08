Douglas Luiz choc, decisione inaspettata: stentano tutti a crederci

Una notizia davvero impensabile che riguarda Douglas Luiz ed il suo futuro da calciatore. Il centrocampista della Juventus è senza parole.

La Juventus ha cominciato con il botto la nuova stagione ed il ciclo di Thiago Motta come allenatore bianconero. Subito un secco 3-0 in casa contro il neopromosso Como, ma soprattutto una prestazione tecnicamente valida ed una concretezza sotto porta che non si vedeva da tempo.

C’era grande attesa per il gioco della nuova Juve, ma anche per gli ultimi arrivati in casa bianconera. Su tutti Douglas Luiz, l’investimento finora più importante messo in atto dal club per rinforzare il centrocampo. Il calciatore brasiliano, giunto dall’Aston Villa, è entrato nel secondo tempo di Juventus-Como mostrando subito le sue qualità di palleggiatore.

Lunedì sera contro il Verona, nel posticipo della seconda giornata di Serie A, probabilmente Douglas Luiz partirà titolare e cercherà dunque di prendersi le chiavi della mediana bianconera. Una grande chance per il classe ’98, che vuole tornare a far parlare di sé anche in campo internazionale, visto che giocherà da protagonista la Champions League con la Juve.

Douglas Luiz conquista la Juventus, ma il Brasile si dimentica di lui

I tifosi bianconeri già sono pazzi delle qualità tecniche e tattiche di Douglas Luiz. Un regista dai piedi buoni ma anche dall’aggressività non di poco conto. Insomma, un centrocampista completo importantissimo per Motta e compagnia, soprattutto dopo l’addio di Rabiot e la questione irrisolta della squalifica di Pogba.

Ma se la Juventus è già ai piedi del centrocampista ex Aston Villa, non si può dire lo stesso della Nazionale brasiliana. In carriera Douglas Luiz ha indossato 18 volte la maglia della Seleçao, partecipando anche alla sfortunata spedizione in Coppa America del luglio scorso. Ma l’attuale commissario tecnico Dorival Junior sembra essersi dimenticato di lui.

Il c.t. verdeoro ha ufficializzato la lista dei convocati per il Brasile in vista dei prossimi match di settembre per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Non è presente Douglas Luiz, lasciato dunque in disparte così come un altro juventino, il difensore Gleison Bremer. A centrocampo Dorival ha preferito affidarsi a calciatori che militano in patria come André o Gerson.

L’unico bianconero confermato nella rosa del Brasile è Danilo, nonostante i problemi fisici accusati dal difensore negli ultimi tempi. Scelte davvero singolari quelle di Dorival Junior, che in questo modo rinuncia ad uno dei centrali brasiliani più forti del momento e soprattutto ad un centrocampista completo e tecnico come Douglas Luiz.