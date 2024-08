Incredibile Nico Gonzalez, tifosi basiti: coinvolto anche Leao!

Clamoroso in casa Juve, per quanto riguarda l’affare Nico Gonzalez: i tifosi restano basiti e senza parole, c’entra anche Leao. I dettagli

Giorni frenetici in casa Juve per quanto riguarda il calciomercato. Ancora in stand by l’affare Koopmeiners, si prova adesso ad accelerare per Nico Gonzalez. Il fantasista della Fiorentina è in dirittura d’arrivo a Torino, presto potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca.

Si attendono solo gli ultimi dettagli, dopo che il grosso della trattativa è stata ormai definita. Intanto scoppiano le polemiche sui social intorno all’affare, soprattutto dal punto di vista del prezzo, sta facendo discutere per ingaggio e modalità.

Affare Nico Gonzalez-Juve: scoppia la polemica, c’entra anche Leao!

Nel calderone finisce anche Rafael Leao, se non altro per le valutazioni fatte in sede di mercato sui vari giocatori. L’affare Nico Gonzalez sta facendo di sicuro arrabbiare i tifosi della Fiorentina, che vedono partire l’ennesimo top in direzione Torino, la più acerrima rivale.

Il giornalista Massimiliano Nerozzi, tramite il proprio profilo “X” ha detto la sua sull’affare che coinvolge l’argentino. Nico Gonzalez dovrebbe sbarcare nel capoluogo piemontese per 32 milioni di euro più bonus. Alcuni hanno storto il naso davanti a questa valutazione per un giocatore che nei suoi anni a Firenze ha dimostrato di essere troppo discontinuo, per quanto valido e ricco di talento. Eppure per il noto giornalista è un prezzo onesto se rapportato agli altri che girano nel mercato.

Nerozzi, infatti, ha paragonato la valutazione di Gonzalez a quella di Rafa Leao, trovando discrepanze nel rapporto qualità-prezzo. “Va bene l’età (25 anni contro 26), il talento, la prospettiva, ma perché Nico Gonzalez (72 gol in 251 partite) non dovrebbe valere 32 milioni più bonus; quando Leao (75 reti in 253 gare) è valutato 100?”, si legge sul profilo del giornalista del Corriere della Sera.

Insomma per il collega se l’asso del Milan vale 100 milioni, allora Nico può valerne tranquillamente 32 più bonus, rapportata la forza dei due fantasisti. Leao avrà qualcosa in più tra forza tecnica e anche l’età dalla sua, essendo di un paio di anni più giovane rispetto l’argentino, ma tra 100 e 32 c’è sicuramente una differenza netta, maggiore rispetto a quella mostrata in campo. Naturalmente la cifra dei cento milioni è quella millantata da parte della dirigenza del Milan per un’eventuale partenza del proprio giocatore. A conti fatti, però, qualora dovesse essere ceduto potrebbe anche andare via per molto meno.