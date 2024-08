Juve, cessione eccellente sul gong: il nome della nuova squadra di Danilo!

Rivoluzione in difesa per la Juventus, Danilo è stato messo alla porta da Thiago Motta e c’è già un club sulle sue tracce.

La filosofia della Juventus è chiara: nella rosa di Thiago Motta nessuno è incedibile. Nemmeno il difensore ex Manchester City e Real Madrid, ha un curriculum che parla per lui, che ha tra l’altro eredito anche la fascia da capitano. Sembrava una garanzia di permanenza per Danilo e invece ora è finito nel calciomercato in uscita.

Sia chiaro, venderlo non ha rappresentato proprio una priorità per la Juventus che ha però iniziato a vacillare davanti all’offerta. A questo punto rifiutare rischia di essere quasi impossibile, anche se al termine della campagna acquisti mancano ormai davvero pochissime ore.

Compleanno a luglio per il difensore classe 1991 che lo scorso mese ha spento la bellezza di 33 candeline. Festa in vacanza per quello che sembra ormai un ex giocatore bianconero, ritorno in Premier League prima della scadenza per il terzino all’occorrenza anche centrale che sembra diventato un’alternativa nel nuovo ciclo juventino.

Danilo lascia la Juve e torna in Premier: svelati i dettagli

Tutto è iniziato nell’estate del 2019 quando il City di Pep Guardiola aveva puntato Joao Cancelo, per accaparrarsi il portoghese gli Sky Blues hanno pagato qualcosa come 65 milioni di euro complessivi. Una parte è stata versata cash mentre il resto, circa 37 milioni, è legato al cartellino di Danilo. Adesso, però, sembra arrivato il momento per lui di tornare in Inghilterra, l’interessamento da parte del Nottingham Forrest è molto forte.

Terzo anno consecutivo nella massima divisione per il club guidato da Nuno Espirito Santo, ha accettato l’offerta del Nottingham lo scorso dicembre a campionato iniziato, che al suo primo calciomercato vuole già lasciare il segno. I due hanno in comune un passato al Porto ma per pochi mesi non si sono incontrati, oggi le loro strade possono finalmente unirsi.

Affare da circa 10 milioni di euro per la Juventus che può accettare di vendere Danilo quest’estate anziché concedergli lo svincolo tra esattamente un anno. Rinnovo difficile e addio in vista per il difensore che non sembra destinato a trovare troppo spazi con Motta in panchina. In caso di cessione la Juve valuterà eventuali altri colpi in entrata anche se è già stato preso Pierre Kalulu che, per caratteristiche e ruoli ricoperti, è abbastanza simile al collega di reparto.