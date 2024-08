Koopmeiners-Juve non è ancora chiusa: “Se salta, ecco l’alternativa”

Koopmeiners-Juve non è una storia ancora chiusa. Se saltasse l’arrivo dell’olandese ecco l’alternativa secondo il grande ex

La Juve ha preso Nico Gonzalez dalla Fiorentina, è vicinissima a Conceicao che già domani dovrebbe essere a Torino, e adesso aspetta di chiudere per Koopmeiners, vero obiettivo di Giuntoli sin dall’inizio delle operazioni.

Sembrerebbe ci sia stata un’apertura dell’Atalanta nel corso delle ultime ore, ma non è tutto semplice. Vedremo come andrà a finire, di certo un altro colpo in mezzo al campo la dirigenza bianconera dovrebbe e potrebbe riuscire a piazzarlo. E se saltasse Koop? Beh, Franco Causio, uno che ha giocato quasi 500 partite con la maglia della Juventus e che ha vinto davvero tutto, un consiglio lo dà. L’alternativa sarebbe di quelle importanti. Ha parlato in questo modo a TuttoSport.

Ecco l’alternativa a Koopmeiners

“A oggi vedo l’Inter come la squadra da battere. Detto ciò con Koop i bianconeri si avvicinerebbero molto. Sarebbe un bel colpo. Se Percassi non dovesse liberarlo, proverei a prendere Ederson: ho un debole per il brasiliano. Per me è fortissimo”.

Poi sugli altri acquisti ha detto questo: “Nico Gonzalez è un giocatore importante, nazionale argentino che ha fatto bene in questi anni a Firenze, anche se è stato un po’ discontinuo. Non so se è il giocatore giusto per fare il salto di qualità, alla Juve le pressioni sono tutta un’altra cosa. Conceicao lo conosco poco, perciò mi fido di Giuntoli: Cristiano è un grande competente e uno straordinario conoscitore di calcio. Se ci ha puntato e l’ha preso, vuol dire che il ragazzo è forte”. Insomma, tornando al discorso precedente, quello dell’alternativa, potrebbe essere Ederson, ex Salernitana, il colpo della dirigenza bianconera. Anche se è difficile, gli occhi sono tutti sull’olandese che ormai è un separato in casa e aspetta solo il via libera.