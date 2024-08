La diagnosi è terrificante, Juve nei guai: lungo stop per un attaccante

Juve nei guai: diagnosi terrificante per un attaccante dei piemontesi, lo stop sarà molto lungo. Arriva il comunicato ufficiale del club

Gli infortuni sono sempre la parte più subdola del mondo del calcio. Arrivano in maniera inaspettata e spesso influenzano le carriere in maniera significativa. Ne sanno qualcosa anche i più grandi della disciplina, spesso costretti a dover fare i conti con quello che è un autentico incubo per tutti i calciatori. Chiedere a Baggio o Ronaldo il Fenomeno, giusto per fare qualche esempio.

Il dramma è ancor più brutto se essi arrivano all’inizio della stagione, quando tutto sembrava poter procedere in direzione di un nuovo e importante capitolo da scrivere della propria carriera. E così l’attaccante della Juve dovrà fare i conti con un nuovo imprevisto.

Brutto infortunio per un attaccante della Juve: arriva il comunicato

Da qualche stagione i bianconeri si sono estesi a grandissimi livelli per quanto riguarda il proprio comparto calcistico. Non solo la prima squadra, quella agli ordini di Thiago Motta, ma anche un grande settore giovanile tra Primavera e Juve Next Gen, la squadra militante nel campionato di serie C. Infine la femminile, che come quella maschile è tra le migliori in Italia e spesso vincitrice di trofei. I migliori talenti finiscono per giocare a Torino, anche per quanto riguarda le donne.

Proprio la Women ha visto nei giorni scorsi un bruttissimo infortunio riguardare l’attaccante Barbara Bonansea. La ragazza classe ’91 è stata vittima di un KO al bicipite femorale della coscia destra capitatogli durante l’amichevole tra i piemontesi e i tedeschi del Bayern Monaco. A seguire la nota apparsa sui canali ufficiali bianconeri.

“Dopo l’infortunio Barbara Bonansea è stata sottoposta ad accertamenti strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia destra, riportata nel corso dell’amichevole Bayern-Juventus. La giocatrice ha intrapreso il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”, questo quanto si legge.

Quanto dovrà stare ferma? Tradotto significa che lo stop sarà di circa un mese. Bonansea è alla Juve dal 2017 ed è quindi una bandiera per la squadra bianconera, oltre ad essere anche una delle calciatrici di punta della Nazionale femminile italiana. Ora questo brutto stop che non ci voleva per lei, ma sicuramente saprà tornare più forte di prima. Già tanti i messaggi di pronta guarigione che le sono arrivati.