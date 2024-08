La Juve chiude il tris: accordo solo da formalizzare

La Juve chiude il tris. Sono ore caldissime sul fronte mercato per la Juventus. Cristiano Giuntoli ha chiuso, e vuole chiudere, importanti operazioni.

48-72. Sono le ore che possono, o potrebbero, dare una svolta decisiva al mercato della Juventus. La rivoluzione giuntoliana può toccare il suo ‘zenit’ esattamente in questo lasso di tempo.

In poche ore il direttore tecnico bianconero ha portato a dama due fondamentali trattative. Un battito d’ali che regaleranno un ampio sorriso a Thiago Motta. Si è finalmente conclusa una delle due trattative in entrata più complesse. Nico Gonzalez, classe, 1998, attaccante esterno argentino, è un nuovo giocatore della Juventus. Giuntoli è riuscito ad accontentare l’incontentabile Rocco Commisso e a portare il talentuoso argentino alla Continassa. Insieme a lui vi sarà un altro figlio d’arte, dopo Khéphren Thuram. Si tratta di Francisco Conceicao, classe 2002, attaccante esterno proveniente dal Porto. Nella mente del direttore tecnico della Juventus si è, però, soltanto a metà del cammino. A breve potrebbe arrivare un altro colpo. Forse due…

La Juve chiude il tris. Arriva anche Teun Koopmeiners

L’attesa cresce sempre più e già al termine della seconda giornata di campionato modalità e tempistiche saranno più chiare. Si avvicina, a grandi passi, il colpo dell’estate bianconera.

In un mercato come quello fin qui condotto dalla Juventus che ha già portato profili di spessore quali Douglas Luiz e Thuram, Gonzalez e Conceicao, è difficile fare ancora di più, e di meglio. Ma Cristiano Giuntoli il colpo-Koopmeiners lo ha in canna da oltre sei mesi. E’ il tuttocampista olandese la pietra angolare del nuovo progetto Juventus. L’intero mercato della società bianconera è ruotato attorno a lui ed ai profili che lo avrebbero dovuto attorniare. Al meglio. Ora si è ad un passo dalla conclusione. La conferma arriva anche da Eleonora Trotta che ci fa sapere come la svolta decisiva della trattativa Juventus-Koopmeiners potrebbe avvenire nelle prossime 48 ore. L’infaticabile lavoro di Giuntoli, teso a smussare gli infiniti angoli che trattative così complesse hanno prodotto quasi naturalmente, sembra quasi essere giunto al termine. Diciamo quasi poiché last-minute il direttore tecnico potrebbe fare un ulteriore regalo a Thiago Motta e… a sé stesso: Jadon Sancho.

Un altro sogno, forse non più tanto proibito, di Cristiano Giuntoli.