Lascia la Juve e vola in Arabia: la comunicazione è già arrivata

Lascia la Juve e vola in Arabia. Ultimi giorni di mercato per la Juventus dove tra entrate ed uscite vi sarà traffico intenso alla Continassa.

Settimane e mesi di preparazione del terreno. La semina accurata ed ora i tanto attesi frutti. Il mercato pianificato da Cristiano Giuntoli sta arrivando alla conclusione. Non soltanto perché il 30 agosto il mercato chiuderà i battenti, ma perché, per quella data, quasi tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti.

Due sessioni in una. Si può ridurre così il grande lavoro messo in atto dal direttore tecnico bianconero. La sessione dell’estate 2023, praticamente nulla per l’impossibilità della Juventus di poter investire concretamente sul mercato, è stata inglobata in quella datata 2024. Un ‘unicum’ imponente per il numero di operazioni che avrebbe dovuto prevedere, in entrata ed in uscita. A pochi giorni dal termine delle contrattazioni Cristiano Giuntoli ha ancora diverse operazioni da chiudere. In ambito uscite la situazione che tocca Arthur Melo è una delle più complesse. Il centrocampista brasiliano, ex Barcellona, è fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta. Lascerà pertanto la Juventus anche se non si conosce ancora la futura destinazione e la formula dell’eventuale operazione.

Arthur Melo ha rappresentato, e continua a rappresentare, un grave errore di mercato che la Juventus sta pagando caro. Una valutazione spropositata, con relativo pesante ammortamento nonché un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti annui che complica notevolmente qualsiasi discorso relativo ad una sua cessione.

L’ultima stagione trascorsa in prestito alla Fiorentina è stata complessivamente positiva. Il brasiliano vorrebbe tornare a Firenze ma nel suo futuro sembrerebbe non esserci soltanto la Viola. Almeno questo risulta all’esperto di mercato Nicolò Schira che riguardo il futuro prossimo di Arthur Melo ci fa sapere come un non meglio precisato club saudita abbia mostrato interesse per il brasiliano. Per il centrocampista bianconero sembra pertanto aprirsi una nuova opportunità di mercato.

La Juventus, e Giuntoli, attendono a breve novità.