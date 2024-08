Lo scambio ribalta la Juve: colpo di scena Sancho

Lo scambio ribalta la Juve. Gli ultimi giorni di mercato della società bianconera sono pronti a riservare delle grandi, ed inaspettate, sorprese.

La seconda sfida di campionato della Juventus, che vedrà la formazione bianconera impegnata contro il Verona al Bentegodi, va ad inserirsi nel mezzo di giornate che possono cambiare il volto della formazione bianconera.

Il calciomercato proseguirà la sua corsa ancora per qualche giorno ed è facile prevedere come la Juventus ricoprirà un ruolo da protagonista. Gli acquisti delle ultime ore cha hanno già portato alla Continassa Nico Gonzalez dalla Fiorentina e Francisco Conceicao dal Porto più che i classici botti finali di mercato sembrano preludere a nuovi importanti arrivi. Cristiano Giuntoli vuole consegnare a Thiago Motta una Juventus competitiva e con una rosa in grado di sostenere un calendario che non darà respiro fino al prossimo luglio. Nella lista del direttore tecnico bianconero compaiono ancora due nomi. Il primo è Teun Koopmeiners dell’Atalanta, dato ormai come prossimo acquisto bianconero. Il terzo tassello fondamentale della Juventus al quale Giuntoli vorrebbe aggiungerne un quarto: Jadon Sancho del Manchester United.

Lo scambio ribalta la Juve. Il Chelsea inguaia i bianconeri

Uno, due, tre, quattro. Giuntoli vuole calare un poker d’assi. Ed il suo quarto asso è un classe 2000 inglese: Jadon Sancho.

Operazione non facile ma il direttore tecnico bianconero proverà fino alla fine a portare Sancho alla corte di Thiago Motta. Dharmesh Sheth, di SkySport, ci riferisce gli ultimi aggiornamenti riguardo Jadon Sancho: “Chelsea e Juventus studiano un accordo per Jadon Sancho“. Anche i Blues londinesi sono quindi in corsa per accaparrarsi l’esterno inglese dei Red Devils. Il Chelsea starebbe valutando l’ipotesi di uno scambio, con un suo giocatore che andrebbe a Manchester con Jadon Sancho che, a quel punto, compirebbe il percorso inverso. Giuntoli lavora ad un prestito. La presenza al tavolo delle trattative del Chelsea non tranquillizza certo la Juventus. Giuntoli è però deciso a calare il suo poker d’assi.