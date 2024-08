Pierre Kalulu, annuncio sconvolgente subito dopo la firma: bomba Juve

By

Ha fatto molto rumore il passaggio di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus con i bianconeri che hanno sistemato la difesa.

La cessione da parte del Milan di Pierre Kalulu alla Juventus non è stata vista di buon occhio da gran parte del tifo rossonero che non avrebbe voluto rinforzare una diretta rivale in questa sessione di calciomercato.

Protagonista dello scudetto del 2022, vivendo la seconda parte di stagione da titolare indiscusso, Kalulu ha poi perso posizioni nelle gerarchie della difesa rossonera soprattutto per via di alcuni infortuni che lo hanno tenuto spesso fuori durante gli ultimi due campionati. Tornato completamente a disposizione durante questa estate, la società ha fatto altre scelte per la difesa, decidendo di inserire il classe 2000 nella lista dei cedibili. A piazzare il colpo è stata la Juventus con Thiago Motta che lo ha fortemente voluto a Torino.

Calciomercato, arriva l’annuncio su Kalulu: tifosi rossoneri preoccupati

Gianni Visnadi, giornalista sportivo, ha commentato sul proprio profilo X il passaggio di Kalulu dal Milan alla Juventus mandando una decisa stoccata al club rossonero.

Secondo quanto affermato da Visnadi, il Milan si troverà a pentirsi dell’operazione che ha dato a Thiago Motta il calciatore di cui aveva bisogno: “Regalare Kalulu alla Juventus (3 milioni sono un regalo non un prestito) è un errore inconcepibile della dirigenza Milan, che rafforza una concorrente. Thiago Motta ne farà un titolare assoluto“. Parole che vanno a gettare benzina sul fuoco per quello che riguarda i tifosi rossoneri, per nulla contenti di aver ceduto ad un prezzo contenuto uno dei pezzi della propria rosa alla Juventus.

La sensazione è che Kalulu avrà un ruolo da protagonista in questa stagione con la maglia della Juventus. La velocità e la capacità di impostazione del giovane francese sembrano adattarsi al meglio con i princìpi di gioco di Thiago Motta. Capace di agire sia a destra che al centro, il francese sarà coinvolto sicuramente in maniera decisa durante questa stagione con la Juventus pronta a riscattarlo poi versando i 14 milioni pattuiti con il Milan.

I rossoneri hanno deciso di puntare ancora una volta su Davide Calabria sulla fascia destra nonostante il capitano del Milan abbia il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Al numero 2 rossonero è stato affiancato poi Emerson Royal, brasiliano arrivato dal Tottenham, autore di una stagione non felicissima con la maglia degli Spurs. Solo il tempo dirà quale squadra avrà avuto ragione.